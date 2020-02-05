Apple analisti, koronavirüs nedeniyle tahminleri düşürdü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Ayrıca Tesla, Huawei, Xiaomi ve Apple gibi Çin'de faaliyet gösteren birçok şirket, virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'deki tüm ofis ve mağalazarını kapattığını açıklayan Apple, virüs nedeniyle oldukça zor durumda kalabilir.

Hong Kong merkezli portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketi TF International Securities'in tanınmış Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, Çin'den yayılan koronavirüs nedeniyle, 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyatları için öngörülerini düşürdüğünü açıkladı.

TAHMİNLER YÜZDE 10 AZALDI

Ming-Chi Kuo; yatırımcılara ilettiği notta, "Son anketimiz iPhone arzının koronavirüsten etkilendiğini gösteriyor ve bu nedenle iPhone sevkiyat (satış) tahminlerini yılın ilk çeyreği için yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede düşürdük.” ifadelerini kullandı.

Kuo ayrıca, yılın ilerleyen zamanlarında koronavirüsün Apple'ı nasıl etkileyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.

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