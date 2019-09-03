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Apple, Apple Watch için ücretsiz ekran tamiri servisi başlattı

Apple, Apple Watch Series 2 ve Series 3 akıllı saatleri için ücretsiz ekran onarım servisini hayata geçirdi.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 09:58..
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Apple, resmi internet sitesinden yayınladığı bir mesajda, yalnızca alüminyum kasa Apple Watch Series 2 ve Series 3 modelleri için yeni bir kronik sorun keşfettiğini açıkladı. Şirkete göre Apple Watch Series 2 ve Series 3 saatlerinin alüminyum kasa modellerinde, ekran kenarlarında durup dururken çatlamalar meydana geliyor.

Bir yandan bu kronik sorunu gidermeye çalışan Apple, diğer yandan ise ücretsiz onarım programıyla kullanıcıların gönlünü almaya çalışacak.

apple watch

APPLE ÜCRETSİZ TAMİR EDECEK

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ekranında sorunlar oluşan alüminyum kasa Watch Series 2 ve Series 3 modelleri ücretsiz olarak tamir edilebilecek. Eğer siz de bu iki modelden birine sahipseniz ve saatinizde aşağıda bulunan görseldeki gibi çatlamalar meydana gelmişse, herhangi bir Apple mağazasına gidip onarım servisinden ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz.

apple watch

Apple'ın akıllı saatlerinde neden böyle bir sorun olduğu ise henüz bilinmiyor. Şirket, bu konu hakkında sessizliğini korurken, ücretsiz tamir hizmetiyle kullanıcıların gönlünü biraz olsun almayı planlıyor.

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