Apple, Apple Watch için ücretsiz ekran tamiri servisi başlattı

Apple, resmi internet sitesinden yayınladığı bir mesajda, yalnızca alüminyum kasa Apple Watch Series 2 ve Series 3 modelleri için yeni bir kronik sorun keşfettiğini açıkladı. Şirkete göre Apple Watch Series 2 ve Series 3 saatlerinin alüminyum kasa modellerinde, ekran kenarlarında durup dururken çatlamalar meydana geliyor.

Bir yandan bu kronik sorunu gidermeye çalışan Apple, diğer yandan ise ücretsiz onarım programıyla kullanıcıların gönlünü almaya çalışacak.

APPLE ÜCRETSİZ TAMİR EDECEK

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ekranında sorunlar oluşan alüminyum kasa Watch Series 2 ve Series 3 modelleri ücretsiz olarak tamir edilebilecek. Eğer siz de bu iki modelden birine sahipseniz ve saatinizde aşağıda bulunan görseldeki gibi çatlamalar meydana gelmişse, herhangi bir Apple mağazasına gidip onarım servisinden ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz.

Apple'ın akıllı saatlerinde neden böyle bir sorun olduğu ise henüz bilinmiyor. Şirket, bu konu hakkında sessizliğini korurken, ücretsiz tamir hizmetiyle kullanıcıların gönlünü biraz olsun almayı planlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.