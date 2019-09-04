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Apple, Apple Watch için uyku takibi özelliğini duyuracak

Apple, gelecek hafta düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde Apple Watch modelleri için yeni bir uyku takibi özelliği duyurabilir.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 13:02..
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Apple, 10 Eylül tarihinde düzenleueceği etkinlikte başta iPhone 11 serisi olmak üzere birçok yeni özelliğini tanıtmayı planlıyor. Apple'ın tanıtmayı planladığı yeni özelliklerinden biri de Apple Watch modellerine gelecek uyku takibi özelliği olacak. Apple muhtemelen bu özelliği yeni tanıtacağı Apple Wacth 5 ile kullanıma sunacak. Özelliğin diğer Apple Watch modellerine gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

apple watxh

APPLE WATCH UYKU VERİLERİNİZİ KAYDEDECEK

Apple'ın “Time in Bed track” adını verdiği uyku takibi özelliği sayesinde, Apple Watch modelleri siz uyurken hareketinizi, kalp atış hızınızı ve çıkardığınız sesleri sensörler yardımıyla kaydederek uyku kalitenizi hesaplayacak.

Akıllı saatinizin topladığı veriler daha sonra Apple'ın sağlık uygulamasına aktarılacak. Apple, ayrıca uyku takibi özelliği için kullanıcılara yeni bir uygulama daha sunacak.

apple watch

Uyku takibi özelliğini kullanabilmeniz için saatinizin kolunuzda olması gerekiyor. Ancak kullanıcılar, gece yaterken genellikle akıllı saatlerini şarjda bırakıyor. Apple ise bu durumun önüne geçebilmek için yeni bir bildirim özelliği de sunacak. Bu özellik sayesinde Apple , kullanıcılara saatlerini gündüz şarj etmelerini hatırlatan bir akıllı bildirim gönderecek.

EK DONANIM GEREKTİRMİYOR

Apple'ın uyku takibi özelliğinin kullanılabilmesi için ek bir donanım gerektirmeyeceği konuşuluyor. Şirket bu sayede uyku takibi özelliğini daha eski Apple Watch modelleri için de yayınlayabilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi elde edebilmemiz için 10 Eylül'de gerçekleşecek etkinliği beklememiz gerekiyor.

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