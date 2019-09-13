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Apple Arcade oyun servisinde yer alacak oyunlar belli oldu

Apple'ın Arcade isimli aylık oyun abonelik sisteminde yer alacak ilk oyunları sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 13:49..
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Geçtiğimiz günlerde sizlere dakika dakika aktardığımız Apple etkinliğinde iPhone 11 serisinin yanı sıra, Apple'ın yeni aylık oyun abonelik sersivi Apple Arcade de tanıtıldı. Apple'ın aylık 4.99 dolardan kullanıcılara sunacağı Apple Arcade'in ülkemizdeki fiyatı ise aylık 34,99 TL olacak. Apple ayrıca, yeni oyun servisini 1 aylık ücretsiz deneme şeklinde kullanıcılara sunacak.

19 Eylül'de resmi olarak 150 farklı ülkede yayınlanacak Apple Arcade sayesinde, kullanıcılar iPhone, iPad, Mac ve Apple TV cihazlarından 100'den fazla oyuna erişebilecek. Apple, yayınladığı yeni bir videoyla oyun servisinde yer alacak oyunlarını açıkladı.

Apple Arcade oyun servisinde yer alacak oyunlar VİDEO

APPLE ARCADE PLATFORMUNA GELEN İLK OYUNLAR

  • “Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm”
  • “Towaga: Among Shadows”
  • “Mosaic”
  • “Overland”
  • “Manifold Garden”
  • “Lifeslide”
  • “Where Cards Fall”
  • “WHAT THE GOLF”
  • “ChuChu Rocket! Universe”
  • “Cat Quest II”
  • “The Enchanted World”
  • “Hot Lava”
  • “EarthNight”
  • “Skate City”
  • “Jenny LeClue - Detectivu”
  • “LEGO Brawls”
  • "Sayonara: Wild Hearts"
  • "Sonic Racing"
  • "Pac-Man Party Royale”
  • “Frogger in Toy Town”
  • “Shinsekai: Into the Depths”
  • “Cricket Through the Ages”
  • “ShockRods”
  • “Redout: Space Assault”
  • “Super Impossible Road”
  • “Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm”

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