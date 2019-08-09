Apple Card, kripto para alımına izin vermeyecek

Teknoloji şirketleri, kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmak için bazı önemli adımlar atıyor. Bu şirketlerin başında gelen Apple, iPhone kullanıcıları için daha kolay bir ödeme yöntemi olan Apple Card'ı ilk defa geçtiğimiz mart ayında duyurmuştu. Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada, Apple Card'ın ağustos ayı içinde kullanıma açılacağını duyurmuştu.

Apple'ın Goldman Sachs ile ortak olduğu yeni kredi kartı Apple Card, Goldman şirketinin internet sitesinde yayınlanan müşteri sözleşmesine göre, kripto para alımına izin vermeyecek.

Müşteri sözleşmesine göre Apple Card; kripto para birimleri, kumarhane fişleri, yarış bahisleri veya piyango biletleri gibi alanlarda satın alma işlemlerine izin vermeyecek.

Apple, kredi kartıyla kripto para alımını yasaklayan tek şirket değil. İngiltere'de ve Amerika'da bulunan başlıca bankalar da kendi kredi kartlarıyla müşterilerin kripto para alımını yasaklamıştı.

APPLE CARD NEDİR?

Apple Card, doğrudan iPhone'unuzdan başvurabileceğiniz bir kredi kartıdır. Kaydolup onaylandıktan sonra dakikalar içinde kullanıma açılan Apple Card'ınızı, Apple Pay destekleyen her yerde kullanabileceksiniz.

Apple Pay bulunmayan yerlerde ise normal bir kredi kartı gibi fiziksel Apple Card'ınızı kullanabileceksiniz. Ancak normal kredi kartlarının üzerinde bulunan kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV güvenlik kodu gibi bilgiler Apple Card üzerinde yer almayacak.

NE HARCADIĞINIZ KONTROL ALTINDA OLACAK

Apple Card ile ne harcadığınız ayrıntılarıyla birlikte size sunulacak. Bu işlem için yapay zeka ve Apple Haritalar uygulamasını kullanan Apple Card, harcadığınız parayı ve harcama yeriniz gibi bilgileri sizlerle paylaşacak.

Aynı zamanda harcama alışkanlıklarınızı da analiz edecek Apple Card, harcamalarınızı ayrıntılandıracak ve yiyecek ve içecek gibi kategorilere ayıracak. Satın aldıklarınız haftalık ve aylık raporlar şeklinde önünüze gelecek.

HEDİYE SİSTEMİ OLACAK

Genellikle kredi kartı denildiğinde, kullanıcıların aklına hemen geri ödeme veya puan sistemi gibi özellikler gelir. Apple, Daily Cash adlı özelliği sayesinde İPhone veya Apple Watch'unuzla Apple Card ile her ödeme yaptığınızda, satın alma tutarının yüzde 2'sini geri iade edecek. Bu geri ödeme oranı, Apple’dan satın alınan ürünlerde ise yüzde 3’e çıkacak.

Apple'dan yapılan açıklamada, Apple Card için herhangi bir gecikme ücreti ve yıllık ücret alınmayacağı ifade edilirken, faiz oranlarının da oldukça düşük tutulacağı belirtildi.

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