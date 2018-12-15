Apple, çentik yüzünden müşterisi tarafından dava edildi

iPhone'lar tarafından çentik akımı diğer telefonlara da yayılmış durumda. Bazı insanların hiç sevmediği bu çentik, Apple'a yeni bir dava açılmasına neden oldu.

APPLE KURNAZLIK YAPIYOR

Kaliforniya'da yaşayan Courtney Davis adındaki bir kadın, Apple'a çentik yüzünden dava açtı. Davis, Apple'ın iPhone XS ve iPhone XS Max cep telefonlarını tanıtmak için kullandığı bazı pazarlama görselleri tarafından yanlış yönlendirildiğini düşünüyor. Görüntülere bakarak sipariş ettiği iPhone XS'in çentikli olmadığını düşünen Davis, siparişi gelince telefondaki çentiği görüp hayal kırıklığına uğradı.

GİZLENMİŞ ÇENTİK

Şikayete göre Apple, kullandığı görsellerdeki çentiği siyah bir arkaplana gizlemiş ve insanlar bunu farkedemiyor. Apple'ın resmi internet sitesinde de durum aynı. Aşağıdaki görsellerde telefonun çentiğini farketmek oldukça zor.







