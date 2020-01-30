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Apple CEO'su Tim Cook, koronavirüs hakkında açıklama yaptı

Apple, Çin'i etkisi altına alan koronavirüsün üretime etkilerine karşı hazırlık yapmaya başladı.

REUTERS | 30.01.2020 - 09:46..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar, en az 170 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs Çin'de yaşamı durma noktasına getirirken, büyük teknoloji şirketleri de salgınlar nedeniyle çeşitli önlemler alıyor.

Koronavirüsle ilgili artan endişeler, ABD'li teknoloji şirketleri hisselerinin de gerilemesine neden oldu. Apple'ın hisseleri de salgın nedeniyle yüzde 3 değer kaybetti.

Şirketin CEO'su Tim Cook Reuters'a yaptığı açıklamada, Apple'ın koronavirüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle mali hedefleri için önceki yıllara kıyasla daha geniş bir aralık belirlediğini ifade etti.

tim cook

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Apple CEO'su, "Geçtiğimiz haftadan itibaren Çin'e seyahatleri çok kritik toplantılar ile sınırlandırdık. Olayla ilgili gelişmeler yaşanıyor ve biz de durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Apple'ın salgının merkezi Vuhan bölgesinde de tedarikçileri olduğunu belirten Tim Cook, bazı alternatiflerin mevcut olduğunu ifade etti. Ayrıca Cook, Vuhan dışındaki fabrikaların 10 Şubat'a kadar tatil edildiği hesaba katıldığında bile Apple'ın, beklenenden daha fazla gelir elde edeceğini söyledi.

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Apple CEO'su Tim Cook, koronavirüs hakkında açıklama yaptı

Apple CEO'su Tim Cook, koronavirüs hakkında açıklama yaptı

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