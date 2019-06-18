Apple CEO'su Tim Cook: Teknoloji şirketleri sorumluluk almalı

Son yıllarda veri ihlalleri, gizlilik endişeleri ve casusluk iddialarıyla gündeme gelen teknoloji şirketleri oldukça yoğun eleştiriler alıyor. Özellikle Facebook'un içinde bulunduğu gizlilik skandalları nedeniyle şirket oldukça zor durumda kalsa da bir şekilde kendini yeniden toparlamayı başarmıştı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple CEO’su Tim Cook, Stanford Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu. İsim vermeden bazı teknoloji şirketlerini eleştiren Cook, özellikle veri ve gizlilik ihlalleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.





'TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ SORUMLULUK ALMALI'

Tim Cook, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Son zamanlarda sektör, sorumluluk almadan itibar kazanma gibi pek asil olmayan yeniliklerle anılıyor. Bunu her gün veri ve her gizlilik hakkı ihlalleri, nefret söylemine kapanan gözler, ulusal iletişime zarar veren yalan haberler ve kanınızın bir damlası için verilen yalan umutlarla görüyoruz. Bunu birinin söylemesinin gerektiğine inanamıyorum faka eğer bir kaos fabrikası oluşturduysanız, oluşan kaosun sorumluluğundan kaçamazsınız.”





Tim Cook, Stanford mezunlarına yaptığı konuşmada, dijital gözetimin yeniliği tehdit ettiğini ve o dönemde var olsaydı “Silikon Vadisi’ni yok edebileceğini” belirterek, “Eğer hayatımızdaki her şeyin bir hack durumunda ortaya çıkabileceğini ve satılabileceğini normal ve önlenemez bir durum olarak kabul edersek veriden de fazlasını, insan olma özgürlüğümüzü kaybederiz.” ifadelerini kullandı.

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