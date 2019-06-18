taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8724
Euro
6.6021
Altın
1345.93
Borsa
92249.8
Gram Altın
253.996

Apple CEO'su Tim Cook: Teknoloji şirketleri sorumluluk almalı

Tim Cook, teknoloji şirketlerinin oluşturdukları kaos için sorumluluk almaları gerektiğini belirtti.

DHA | 18.06.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son yıllarda veri ihlalleri, gizlilik endişeleri ve casusluk iddialarıyla gündeme gelen teknoloji şirketleri oldukça yoğun eleştiriler alıyor.  Özellikle Facebook'un içinde bulunduğu gizlilik skandalları nedeniyle şirket oldukça zor durumda kalsa da bir şekilde kendini yeniden toparlamayı başarmıştı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple CEO’su Tim CookStanford Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu. İsim vermeden bazı teknoloji şirketlerini eleştiren Cook, özellikle veri ve gizlilik ihlalleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

tim cook

'TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ SORUMLULUK ALMALI'

Tim Cook, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Son zamanlarda sektör, sorumluluk almadan itibar kazanma gibi pek asil olmayan yeniliklerle anılıyor. Bunu her gün veri ve her gizlilik hakkı ihlalleri, nefret söylemine kapanan gözler, ulusal iletişime zarar veren yalan haberler ve kanınızın bir damlası için verilen yalan umutlarla görüyoruz. Bunu birinin söylemesinin gerektiğine inanamıyorum faka eğer bir kaos fabrikası oluşturduysanız, oluşan kaosun sorumluluğundan kaçamazsınız.”

TİM COOK

Tim Cook, Stanford mezunlarına yaptığı konuşmada, dijital gözetimin yeniliği tehdit ettiğini ve o dönemde var olsaydı “Silikon Vadisi’ni yok edebileceğini” belirterek, “Eğer hayatımızdaki her şeyin bir hack durumunda ortaya çıkabileceğini ve satılabileceğini normal ve önlenemez bir durum olarak kabul edersek veriden de fazlasını, insan olma özgürlüğümüzü kaybederiz.” ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mursi'nin cenazesi defnedildi

Mursi'nin cenazesi defnedildi

110
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

238
İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

41
Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

78
Batı'nın Mursi'nin ölümü karşısındaki tutumu

Batı'nın Mursi'nin ölümü karşısındaki tutumu

57
Hanife Gürdal: Hayat benim hayatım

Hanife Gürdal: Hayat benim hayatım

127
Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini duyurdu

Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini duyurdu

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir