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Apple CEO'su Tim Cook, Trump ile ticaret gerilimini görüştü

Apple CEO'su Tim Cook ile ABD başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD-Çin ticaret gerili hakkında konuştu.

DHA | 17.06.2019 - 09:20..
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ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları, Huawei şirketi üzerinden teknolojiye de sıçramış ve Çinli ağ ekipmanı ve akıllı telefon üreticisi oldukça zor durumda kalmıştı.

Apple CEO'su Tim Cook, ABD Başkanı Donald Trump ve kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek Çin ile ticari gerilimi görüştü. Cook'un ziyareti, ülkenin önde gelen şirketlerinin CEO'larının oluşturduğu Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu (American Workforce Policy Advisory Board) üyeliği çerçevesinde gerçekleşti.

tim cook

Söz konusu görüşmenin ardından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, "Başkan Trump, Cook ile ticaret, ABD yatırımları ve göç konularını görüştü" dedi.

Analistler, Cook'un, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu üyesi olarak yaptığı ziyaretin, Trump'ın Çin'in yaklaşık 300 milyar dolarlık ürünün ithalatında da ek gümrük vergisi uygulayabileceğini açıklamasının ardından yapıldığına dikkat çekiyor.

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