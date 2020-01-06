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Apple CEO’su Tim Cook'un 2019'da ne kadar kazandığı belli oldu

Apple CEO'su Tim Cook'un, geçtiğimiz yılda toplam ne kadar gelir elde ettiği açıklandı. Cook, 2018 yılına göre daha az para kazandı.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 10:31..
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Dünyanın en büyük teknoloji firmalarının baş yöneticileri, dünyanın en çok gelir elde eden kişileri arasında gösteriliyor. Ancak, CEO'lar her ne kadar yüksek gelir elde etseler de gelirlerinde yıldan yıla değişiklikler olabiliyor:

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın şu andaki CEO'su Tim Cook, 2018 yılında 15.7 milyon dolarlık bir gelir elde etmişti. Ancak yeni açıklanan rakamlar, Cook'un 2019'da daha az kazandığını gösteriyor.

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TIM COOK'UN 2019 GELİRİ

Tim Cook, Apple'dan yıllık 3 milyon dolarlık sabit bir maaş alıyor. Bunun yanı sıra 2019'da 7.7 milyon dolarlık performans bonusu, güvenlik ve seyahatler için de 885 bin dolarlık ekstra bir ücret alan Cook, geçtiğimiz yıl toplamda 11.6 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

Tim Cook'un 2019 gelirine bakığımızda, 2018 yılından 4.1 milyon dolar daha az olduğunu görüyoruz. Bu düşüşün sebebi ise Apple'ın istediği satış rakamlarına ulaşamaması olarak açıklandı.

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Apple'ın 2018 yılında hedeflediği satış rakamlarına ulaşmasının ardından 12 milyon dolarlık ek bonus alan Tim Cook, geçtiğimiz yıl hedeflenen satış rakamlarına ulaşılamadığı için daha düşük performans primi elde etti.

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Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2020 yılındaki satış hedeflerini bir hayli artırdığını açıklamıştı. Eğer Apple'ın hedeflediği satış rakamlarına ulaşılırsa, Tim Cook'un elde ettiği gelir de 2020 yılında oldukça artabilir.

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Apple CEO’su Tim Cook'un 2019'da ne kadar kazandığı belli oldu

Apple CEO’su Tim Cook'un 2019'da ne kadar kazandığı belli olduApple CEO’su Tim Cook'un 2019'da ne kadar kazandığı belli oldu

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