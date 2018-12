Apple Çin'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya

Financial Times gazetesine göre Qualcomm, Çinli mahkemelerin Apple'ın iPhone XS, XS Max ve XR satışlarını yasaklamasını istiyor.

PATENT İHLALİ

Bu haftanın başlarında, Fuzhou'daki Orta Halk Mahkemesi, Apple'ın fotoğrafların yeniden boyutlandırılması ve uygulamaların yönetilmesiyle ilgili iki Qualcomm patentini ihlal ettiğini belirledi. Patent anlaşmazlığıyla ilgili hiçbir resmi mahkeme kararı verilmemiş olsa da, Çin mahkemesi Apple'ın iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X'in tüm satış ve ithalatlarını durdurmasını gerektirecek yeterli kanıt olduğuna karar verdi.

APPLE KABUL ETMİYOR

Apple, bu ihtiyati tedbiri kabul etmedi ve iPhone'un tüm modellerini Çin'de satmaya devam etti. Bu davanın yalnızca iOS 11 cihazları için geçerli olduğunu iddia eden Apple, yasakta adı geçen tüm modeller iOS 12'yi çalıştırabileceğinden, patentlerin ihlal edilmediğini savunuyor.

Apple'ın Qualcomm'un patentlerini gerçekten ihlal edip etmediğini belirlemek için dava hala devam ediyor. Şimdiye kadar dünyanın birçok yerindeki davaları kazanan Apple, bakalım Çin'den galip gelebilecek mi?