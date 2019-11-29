taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7604
Euro
6.343
Altın
1457.94
Borsa
107234.76
Gram Altın
269.987
Bitcoin
43231.89

Apple Çin’deki Airpods Pro üretimini artırdı

Apple, Çin'deki Airpods Pro üretimini iki katına çıkardı.

DHA | 29.11.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple'ın kablosuz kulaklık modeli Airpods Pro'ya olan yoğun ilgi, şirketi oldukça memnun etmiş gibi görünüyor. Şirket, Çin'deki tedarikçisi Luxshare-ICT şirketine haber göndererek, üretimi 1 milyondan 2 milyona çıkarmasını istedi.

airpo0ds

APPLE TEŞEKKÜR ETTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Apple yetkilisi, “AirPods Pro’ya olan talep aylık olarak bir milyondan, iki milyon ürüne yükseldi. Bu talep için teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak, aynı zamanda Apple’ın, Luxshare-ITC ve Luxshare-ITC ile ortak olan Çin’li teknoloji firması GoerTek’in, AirPods üretimlerini de ikiye katlamasını istediğini,  şirketin böylece Vietnam’dan daha ucuza talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Apple şu anda kablosuz kulaklık pazarının yüzde 45’ini elinde bulunduruyor. Şirket 2020 yılında 80 milyona yakın Airpods sevk edecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Apple Çin’deki Airpods Pro üretimini artırdı

Apple Çin’deki Airpods Pro üretimini artırdı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

110
Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

58
Fenerbahçe Beko, sahasında Khimki Moskova'yı yendi

Fenerbahçe Beko, sahasında Khimki Moskova'yı yendi

6
Siyanürün satışına düzenleme getirildi

Siyanürün satışına düzenleme getirildi

131
Irak'ta Zikar Valisi protestolardan dolayı istifa etti

Irak'ta Zikar Valisi protestolardan dolayı istifa etti

37
Necip Uysal'dan trivela denemesi

Necip Uysal'dan trivela denemesi

11
Oğuzhan Koç yeni eve taşındı

Oğuzhan Koç yeni eve taşındı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir