Apple Çin’deki Airpods Pro üretimini artırdı

Apple'ın kablosuz kulaklık modeli Airpods Pro'ya olan yoğun ilgi, şirketi oldukça memnun etmiş gibi görünüyor. Şirket, Çin'deki tedarikçisi Luxshare-ICT şirketine haber göndererek, üretimi 1 milyondan 2 milyona çıkarmasını istedi.

APPLE TEŞEKKÜR ETTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Apple yetkilisi, “AirPods Pro’ya olan talep aylık olarak bir milyondan, iki milyon ürüne yükseldi. Bu talep için teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak, aynı zamanda Apple’ın, Luxshare-ITC ve Luxshare-ITC ile ortak olan Çin’li teknoloji firması GoerTek’in, AirPods üretimlerini de ikiye katlamasını istediğini, şirketin böylece Vietnam’dan daha ucuza talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Apple şu anda kablosuz kulaklık pazarının yüzde 45’ini elinde bulunduruyor. Şirket 2020 yılında 80 milyona yakın Airpods sevk edecek.

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