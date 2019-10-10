Apple, Çin'i kızdıran harita uygulamasını kaldırdı

Çin'de devam eden protestolar, göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Bu sabah sizlerle paylaştığımız haberimizde, Apple'ın "HKmap.live" uygulaması sayesinde, polislerin güncel konumlarının protestocular tarafından anlık olarak takip edilebildiğinden ve Çin'in de bu duruma tepki gösterdiğinden bahsetmiştik.

Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması "HKmap.live" sebebiyle Apple'ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yapmıştı.





APPLE UYGULAMAYI APP STORE'DAN KALDIRDI

Apple, Hong Kong'da protestocuların polislerin konumlarını güncel olarak takip edebilmelerini sağladığı için Çin'in tepki gösterdiği mobil uygulamayı App Store'dan tamamen kaldırdığını açıkladı.

Apple; yaptığı açıklamada, ''HKmap.live uygulaması, polisleri hedef almayı ve onlara pusu kurmayı kolaylaştırıyor. Uygulama ayrıca kamu güvenliğini de tehdit ettiği için App Store'dan kaldırıldı.'' ifadelerini kullandı.

Apple CEO'su Tim Cook; daha önce yaptığı açıklamada, Apple'ın ABD'den sonraki en büyük ikinci pazarının Çin olduğuna dikkat çekerek, Çin'in gelecekte bir numara olacağını belirtmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.