Apple, cinsiyetçi kredi kartı soruşturmasıyla karşı karşıya

Teknoloji şirketleri, kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmak için bazı önemli adımlar atıyor. Bu şirketlerin başında gelen Apple, iPhone kullanıcıları için daha kolay bir ödeme yöntemi olan Apple Card'ı, ilk defa geçtiğimiz mart ayında duyurmuş ve ağustos ayında bütün kullanıcıların hizmetine sunmuştu.

New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple'a, kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak ''cinsiyetçilik'' yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu.

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti.

Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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