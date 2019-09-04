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Apple düşük maliyetli iPhone piyasaya sürecek

Huawei, Samsung gibi markalarla yarışan Apple, piyasaya ucuz telefon sürerek satışlarını artırmayı hedefliyor.

DHA | 04.09.2019 - 15:42..
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Söz konusu yeni model Apple’ın iPhone SE modeli yeni nesli olarak görülürken, piyasaya sürülmesi planlanan telefonun adı ve fiyatı henüz duyurulmadı.

AMAÇ SATIŞLARI ARTIRMAK

Apple’ın gelecek hafta düzenleyeceği yıllık etkinliğinde yeni iPhone modelleri tanıtması beklenirken, Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre ise Apple’ın şirketin satışlarını artırmak için daha düşük maliyetli modellere yoğunlaştığı belirtildi.

HUAWEİ İLE REKABET

Daha düşük maliyetli iPhone modelleri üretme planları, geçen yıl Apple’ın dünyanın en iyi telefon üreticisi olarak yerini Huawei’ye bırakmasından ve ilk kez iPhone sevkiyatlarında düşüş görülmesinden sonra geldi.

Apple düşük maliyetli iPhone piyasaya sürecek

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