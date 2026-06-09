Apple duyurdu: iOS 27 ile iPhone'lar çok daha hızlı olacak

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 27 sürümünü WWDC açılış konuşmasında resmi olarak duyurdu.

Şirket bu yıl sistemdeki hata düzeltmelerine ve altyapı iyileştirmelerine fazladan zaman harcayarak performansı en üst seviyeye çıkardı.

UYGULAMA VE DOSYA AKTARIMI HIZLANIYOR

Yeni güncelleme ile birlikte iPhone modellerindeki uygulama başlatma süreleri yüzde 30'a kadar daha hızlı hale getirildi.

Fotoğraflar uygulamasında yeni çekilen görsellerin yüklenme hızı yüzde 70 artarken, AirDrop transferlerinde ise yüzde 80'e varan bir hızlanma yaşanacak.

Bununla birlikte iPadOS tarafındaki Dosyalar uygulamasında gezinme ve dosya aktarım süreçleri tam 5 kat daha hızlı çalışacak.

Sistem ayrıca Wi-Fi ile hücresel bağlantılar arasında çok daha hızlı bir geçiş sağlayarak internet deneyimini de optimize ediyor.

DESTEKLENEN IPHONE MODELLERİ DEĞİŞMEDİ

Apple, iOS 27 sürümünün bir önceki iOS 26 işletim sistemini çalıştıran tüm iPhone modellerinde sorunsuz şekilde çalışacağını resmen doğruladı.

Yapılan tüm bu kapsamlı performans iyileştirmeleri, kullanıcıların akıllı telefonlarında gerçekleştirdiği neredeyse her işlemi doğrudan hızlandıracak.