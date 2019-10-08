Apple, görsel efekt firması iKinema'yı satın aldı

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere merkezli görsel efekt firması iKinema'yı satın aldığını paylaştı. Şirketin hareket yakalama teknolojisi, Disney, Fox ve Tencent gibi müşteriler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Apple ise bu yeni hamlesiyle, artırılmış gerçeklik teknolojilerini geliştirmek ve Animoji/Memoji konularında daha çok ilerlemek istediğini gösteriyor.





APPLE'IN SATIN ALDIĞI ŞİRKETİN UZMANLIK ALANI: HAREKET YAKALAMA

Görsel efekt şirketi iKinema, herhangi birinin fiziksel hareketlerini animasyonlu bir karaktere uygulayabilen ve tam vücut hareketi yakalama özelliği sunan filmler ve oyunlar için çeşitli yazılımlar geliştiriyor. Ayrıca Disney ve Fox gibi dev şirketler de bu yazılımlardan oldukça faydalanıyor.

Thor: Ragnarok ve Blade Runner: 2049 gibi filmlerin de İKinema'nın hareket yakalama teknolojisini kullanan yeni filmler arasında olduğu söyleniyor.





Apple CEO'su Tim Cook, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, 6 ay içerisinde 25'e yakın küçük şirket satın aldıklarını açıklamıştı. Bu satın alımların çoğu, Apple'ın artırılmış gerçeklik ve benzer teknolojileri geliştirmek için çabaladığını gösteriyor.

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