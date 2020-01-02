taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9578
Euro
6.6839
Altın
1520.97
Borsa
115309
Gram Altın
291.244
Bitcoin
42598.54

Apple, güçlü bir oyun bilgisayarı satışa sunmaya hazırlanıyor

Apple'ın, yalnızca oyun için geliştirilmiş yeni bir Mac bilgisayar piyasaya çıkaracağı iddia edildi.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son birkaç yıl içinde e-spor faaliyetlerinin de artmasıyla oyun sektörü, bir hayli popüler hale geldi. Birçok üretici, daha güçlü bilgisayarlar piyasaya sürerek oyuncuları ana hedefi haline getirdi.

Apple'ın Mac serisi adı altında piyasaya sürdüğü bilgisayarlar, oyunculardan ziyade profesyonel kullanıcıları hedef alıyor. Ancak yeni ortaya çıkan raporlara göre şirket, çok yakında oyuncular için özel olarak üretilen yeni bir Mac satışa sunacak.

apple mac

APPLE'DAN 5 BİN DOLARLIK YENİ OYUN BİLGİSAYARI

Apple, Tayvan'dan gelen son raporlara göre 2020 yılında 5 bin dolarlık bir oyun bilgisayarı satışa sunacak. Yeni bilgisayarın masaüstü mü yoksa üst düzey özelliklere sahip bir MacBook Pro mu olacağı şu an için bilinmese de gelen bilgilere göre Apple, daha çok masaüstü tarafına önem veriyor.

Ne yazık ki bütün bu söylentiler, Apple tarafından henüz doğrulanmadı. Ancak son yıllarda e-spor faaliyetleriyle birlikte oyun sektörünün bir hayli büyüdüğünü düşünürsek, Apple'ın böyle bir adım atması hiç de mantıksız görünmüyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Apple, güçlü bir oyun bilgisayarı satışa sunmaya hazırlanıyor

Apple, güçlü bir oyun bilgisayarı satışa sunmaya hazırlanıyor

Apple, güçlü bir oyun bilgisayarı satışa sunmaya hazırlanıyor

İlginizi Çekebilir
ABD, SpaceX'in Starlink internet uydularını UFO sandı
ABD'li vatandaşlar, gökyüzünde gördükleri Starlink uydularını UFO zannederek panikledi.
Akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz 15 muhteşem ipucu
Akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz ve işinizi bir hayli kolaylaştıran 15 farklı ipucunu sizler için listeledik.
WhatsApp, dünden itibaren milyonlarca telefona destek vermeyi kesti
WhatsApp, yeni yıldan itibaren destek vermeyi çekeceği telefonları açıkladı.
2019'da tanıtılan en iyi 8 elektrikli otomobil
2019 yılında tanıtılan ve en iyiler arasında gösterilen 8 elektrikli otomobile göz atıyoruz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

152
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

103
İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

26
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

239
Yargıda 'seri mahkeme' ve 'basit yargılama' dönemi

Yargıda 'seri mahkeme' ve 'basit yargılama' dönemi

81
İsrail'de muhalefet Netanyahu'ya yükleniyor: Suçlusun

İsrail'de muhalefet Netanyahu'ya yükleniyor: Suçlusun

32
Poşetlere zam kararından vazgeçildi

Poşetlere zam kararından vazgeçildi

276
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir