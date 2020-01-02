Apple, güçlü bir oyun bilgisayarı satışa sunmaya hazırlanıyor

Son birkaç yıl içinde e-spor faaliyetlerinin de artmasıyla oyun sektörü, bir hayli popüler hale geldi. Birçok üretici, daha güçlü bilgisayarlar piyasaya sürerek oyuncuları ana hedefi haline getirdi.

Apple'ın Mac serisi adı altında piyasaya sürdüğü bilgisayarlar, oyunculardan ziyade profesyonel kullanıcıları hedef alıyor. Ancak yeni ortaya çıkan raporlara göre şirket, çok yakında oyuncular için özel olarak üretilen yeni bir Mac satışa sunacak.

APPLE'DAN 5 BİN DOLARLIK YENİ OYUN BİLGİSAYARI

Apple, Tayvan'dan gelen son raporlara göre 2020 yılında 5 bin dolarlık bir oyun bilgisayarı satışa sunacak. Yeni bilgisayarın masaüstü mü yoksa üst düzey özelliklere sahip bir MacBook Pro mu olacağı şu an için bilinmese de gelen bilgilere göre Apple, daha çok masaüstü tarafına önem veriyor.

Ne yazık ki bütün bu söylentiler, Apple tarafından henüz doğrulanmadı. Ancak son yıllarda e-spor faaliyetleriyle birlikte oyun sektörünün bir hayli büyüdüğünü düşünürsek, Apple'ın böyle bir adım atması hiç de mantıksız görünmüyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.