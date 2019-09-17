Apple, Hindistan'da Netflix'in önünü kesecek

Apple, geçtiğimiz mart ayında düzenlediği bir etkinlikte, Netflix tarzı yeni içerik servisi Apple TV Plus'ı tanıtmıştı. Apple TV+ platformunda, tıpkı Netflix gibi sadece kendi ürettiği orijinal içerikleri yayınlayacak olan şirket, çeşitli filmler, dizlier ve programlardan oluşan geniş bir içerik yelpazesine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkilikte iPhone 11 ile birlikte Apple TV Plus'a gelecek olan içerikleri de paylaşan Apple, bu platforma ne kadar önem verdiğini de bir kez daha vurguladı.





HİNDİSTAN'DA DAHA UCUZ OLACAK

Apple'ın 1 Kasım'dan itibaren birçok ülkede kullanıma sunacağı yayın akış platformu Apple TV+, 7 günlük deneme süresinin ardından aylık 4,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ancak Hindistan'daki kullanıcılar yalnızca aylık 1,40 dolar ödeyerek Apple TV+ servisine abone olabilecek.

NETFLIX VE AMAZON'DAN DAHA UCUZ

Hindistan pazarı, büyük teknoloji şirketlerinin oldukça ilgisini çekiyor. Örneğin Netflix, yalnızca Hindistan kullanıcılarına özel mobil yayın planını aylık 2.80 dolara yayınlamıştı. Apple ise ülkede daha düşük fiyat politikaları uygulayarak kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor. Bu nedenle Apple TV+, Hindistan'da Amazon ve Netflix’in servislerinden daha ucuz olacak.





iPhone'lar, Hindistan'daki tüm akıllı telefonların yalnızca yüzde 1.6'sını oluşturuyor. Apple, bu nedenle yeni TV Plus servisini daha popüler hale getirebilmek için birçok Hint orijinal içeriklerini sisteme eklemek zorunda. Bakalım önümüzdeki günlerde Hindistan'daki yayın pazarında ipi kim göğüsleyecek?

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