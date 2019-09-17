taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7255
Euro
6.3123
Altın
1498.64
Borsa
101702.86
Gram Altın
275.999
Bitcoin
58233.75

Apple, Hindistan'da Netflix'in önünü kesecek

Apple, Hindistan'da TV Plus akış servisini, kullanıcılara Netflix'ten daha ucuza sunacak.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 14:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple, geçtiğimiz mart ayında düzenlediği bir etkinlikte, Netflix tarzı yeni içerik servisi Apple TV Plus'ı tanıtmıştı. Apple TV+ platformunda, tıpkı Netflix gibi sadece kendi ürettiği orijinal içerikleri yayınlayacak olan şirket, çeşitli filmler, dizlier ve programlardan oluşan geniş bir içerik yelpazesine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkilikte iPhone 11 ile birlikte Apple TV Plus'a gelecek olan içerikleri de paylaşan Apple, bu platforma ne kadar önem verdiğini de bir kez daha vurguladı.

appl etv+

HİNDİSTAN'DA DAHA UCUZ OLACAK

Apple'ın 1 Kasım'dan itibaren birçok ülkede kullanıma sunacağı yayın akış platformu Apple TV+, 7 günlük deneme süresinin ardından aylık 4,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ancak Hindistan'daki kullanıcılar yalnızca aylık 1,40 dolar ödeyerek Apple TV+ servisine abone olabilecek.

NETFLIX VE AMAZON'DAN DAHA UCUZ

Hindistan pazarı, büyük teknoloji şirketlerinin oldukça ilgisini çekiyor. Örneğin Netflix, yalnızca Hindistan kullanıcılarına özel mobil yayın planını aylık 2.80 dolara yayınlamıştı. Apple ise ülkede daha düşük fiyat politikaları uygulayarak kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor. Bu nedenle Apple TV+, Hindistan'da Amazon ve Netflix’in servislerinden daha ucuz olacak.

APPLE TV PLUS

iPhone'lar, Hindistan'daki tüm akıllı telefonların yalnızca yüzde 1.6'sını oluşturuyor. Apple, bu nedenle yeni TV Plus servisini daha popüler hale getirebilmek için birçok Hint orijinal içeriklerini sisteme eklemek zorunda. Bakalım önümüzdeki günlerde Hindistan'daki yayın pazarında ipi kim göğüsleyecek?

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

98
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

128
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

143
Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

124
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

56
Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

481
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir