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Apple iddiaya göre iPhone'ların pil ömrü konusunda yanlış bilgi veriyor

Yeni ortaya çıkan raporlara göre Apple, iPhone'ların maksimum pil ömrünü oldukça abartıyor.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 09:16..
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Akıllı telefon kullanıcıların en çok dikkat ettiği konulardan biri de şarj ömrü. Son zamanlarda piyasaya çıkan üstün özellikli telefonlar daha fazla şarj tükettiğinden üreticiler, çareyi batarya kapasitelerini artırmakta buluyor.

İngiltere merkezli bir tüketici savunma grubu, Apple'ın iPhone'ların maksimum pil ömrünü abarttığını ortaya çıkardı.

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APPLE, KULLANICILARI YANILTIYOR

İngiltere merkezli grup, 9 farklı iPhone modelinin batarya ömürlerini test ederek bir rapor yayınladı. Söz konusu rapora göre, 9 iPhone modelinin de Apple'ın belirttiği değerden yüzde 18 ile yüzde 51 arasında daha az pil ömrüne sahip olduğu ortaya çıktı.

Örneğin Apple, iPhone XR modelinin tam şarjla 25 saat saatlik konuşma süresine sahip olduğunu belirtirken, yapılan testlerde bu süre 16 saat 32 dakika sürdü.

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APPLE AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu raporların yayınlanmasının ardından Apple, yaptığı açıklamada, ''Ürünlerimizi titizlikle test ediyoruz ve açıkladığımız pil ömrü sürelerinin her zaman arkasındayız. Donanım ve yazılım arasındaki uyumluluğu en üst düzeye çıkarmak ve pil ömrünü artırmak için iPhone'lar akıllıca tasarlanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Bütün bu sonuçlara rağmen İngiltere merkezli grubun yaptığı test sonuçları, diğer yabancı kaynaklı popüler teknoloji şirketlerinin yaptığı test sonuçlarıyla çelişiyor. CNET , AnandTech ve Tom's Guide gibi teknoloji siteleri iPhone XR'nin harika bir pil ömrüne sahip olduğunu açıklamıştı.

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