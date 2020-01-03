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Apple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilir

Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı ve daha ucuz olması beklenen iPhone SE 2 modeline ek olarak, ikinci bir model üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 15:04..
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Apple'ın daha küçük ekranlı bir iPhone üretme hayali, iPhone SE 2 ile gerçek oluyor. Özellikle, son dönemdeki satışlarının bir hayli düşmesiyle tekrar çıkışa geçmek isteyen Apple, iPhone SE 2 modelini daha ucuz tutarak, satışları artırmayı planlıyor.

iPHONE SE2, iPHONE 9 OLARAK SATIŞA ÇIKABİLİR

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen giriş seviyesi iPhone modeli, iPhone 8'in güncellenmiş sürümü olarak karşımıza çıkacak. Şirket, bu nedenle yeni iPhone modellerini iPhone 9 ismiyle satışa çıkarabilir.

iphone

İKİ ADET UCUZ iPHONE MODELİ VAR

Apple'ın tedarik zinciri kaynaklarından gelen raporlara göre şirket, iki farklı telefon için LCD ekran siparişi verdi. Bu da Apple'ın iki adet ucuz iPhone modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor.

iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak iPhone 9 modellerinin, 3GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. Telefonların kameraları hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

iPHONE 9 FİYATI

İlk iPhone SE modelini 2016 yılında satışa çıkaran Apple, ilk başta 399 dolar olarak belirlediği fiyat etiketini, daha sonra 346 dolara indirmişti. Apple'ın yine aynı stratejiyi benimseyeceği ve telefonların 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı söyleniyor.

iphone se

iPhone 9 modelleri, özellikle iPhone 11'in fiyatını yüksek bulan ve daha eski iPhone modellerini yükseltmek isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması beklenen telefonlar hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Apple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilir

Apple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilir

Apple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilirApple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilir

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