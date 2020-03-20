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Apple, iki yeni iPhone 9 modeli satışa çıkaracak

iOS 14'ün kodlarını inceleyen uzmanlar, iPhone 9'un yanında bir de iPhone 9 Plus'ın satışa çıkacağını ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 09:45..
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Apple'ın daha küçük ekranlı ve ucuz bir iPhone üretme hayali, iPhone 9 ile gerçek oluyor. Özellikle, son dönemdeki satışlarının bir hayli düşmesiyle tekrar çıkışa geçmek isteyen AppleiPhone 9 modelini daha ucuz tutarak, satışları artırmayı planlıyor.

iPhone 9, her ne kadar güçlü özelliklere sahip olsa da tasarım olarak iPhone 8'e benzeyecek. iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak iPhone 9 modelinin, 3GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 4.7 inçlik bir LCD ekranla karşımıza çıkması beklenen telefonun arka tarafında ise tek bir kamera yer alacak.

iphone

iPHONE 9 PLUS ORTAYA ÇIKTI

Şimdiye kadar Apple'ın yalnızca tek bir iPhone 9 modeli satışa çıkaracağı söyleniyordu. Ancak iOS 14'ün kodlarını inceleyen uzmanlar, iPhone 9 Plus'ın da varlığını keşfetti.

Yine A13 işlemcisinden güç alacak iPhone 9 Plus'ın, iPhone 8 Plus gibi 5,5 inçlik bir ekranla kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Ancak telefonun diğer özellikleri şu an için bilinmiyor.

Her ne kadar telefonların donanımı yeni olsa da görünüş olarak iPhone 8 serisine benzeyecek iPhone 9 modelleri, kullanıcılara yenilenmiş bir telefon deneyimi yaşatacak.

iphone 9

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENEBİLİR

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor günler geçiren Çin'de üretim durma noktasına gelmişti. Apple'ın Çin'deki tedarikçileri Foxconn, Pegatron ve Winstron'un iPhone 9'un seri üretiminde bazı sorunlar yaşadığı belirtilmişti. Bu şirketler, bileşen sıkıntısı nedeniyle üretimde yeteri kadar hızlı olamıyor ve bu da telefonun çıkış tarihinin gecikebileceği anlamına geliyor.

Instagram: @eshteknoloji

Apple, iki yeni iPhone 9 modeli satışa çıkaracak

Apple, iki yeni iPhone 9 modeli satışa çıkaracak

Apple, iki yeni iPhone 9 modeli satışa çıkaracak

Apple, iki yeni iPhone 9 modeli satışa çıkaracak

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