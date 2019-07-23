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Apple, Intel'in akıllı telefon modem üretim birimini satın alabilir

Apple, Intel'in akıllı telelon modem çipleri üretim birimini 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor.

DHA | 23.07.2019 - 09:35..
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Apple'ın Qualcomm ile yaşadığı uzun süreli anlaşmazlıklar nedeniyle şirket 5G destekli mobil modemler konusunda oldukça geride kaldı. Apple, bu süreçte her ne kadar Intel'in modemlerine yönelse de daha sonra Qualcomm ile barış sağlandı ve 5G'li modem üretme konusunda düğmeye basıldı.

Qualcomm'un mobil modemlerinin Intel'den daha hızlı ve kaliteli olduğu biliniyor, ancak yeni gelen haberlere göre Apple, Intel'in modem çip birimini satın almak istiyor.

apple

Apple, Intel'in mobil modem üretim birimini satın almak için şu anda görüşmeler yürütüyor. Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir.

Intel'in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri, patent portföyüyle birlikte 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.

Intel CEO'su Bob Swan yaptığı açıklamada, bir müşteri olarak Apple'ın olmadığı koşullarda, modem işinde bir gelecek görmediklerini söylemişti.

Önümüzdeki günlerde iki şirket arasında herhangi bir anlaşma sağlanırsa detaylarıyla birlikte sizlerle paylaşacağız.

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