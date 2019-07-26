Apple, Intel'in akıllı telefon modem üretim birimini satın aldı

Apple'ın Qualcomm ile yaşadığı uzun süreli anlaşmazlıklar nedeniyle şirket, 5G destekli mobil modemler konusunda oldukça geride kaldı. Apple, bu süreçte her ne kadar Intel'in modemlerine yönelse de daha sonra Qualcomm ile barış sağlandı ve 5G'li modem üretme konusunda düğmeye basıldı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Apple'ın, Intel'in modem üretim birimini satın alabileceğini ve iki şirketin görüşme halinde olduğunu belirtmiştik.

INTEL RESMEN AÇIKLADI

Intel'den yapılan açıklamada, Intel'in akıllı telefon modemleri üreten biriminin çoğunluk hisselerinin 1 milyar dolar bedelle Apple'a devredilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın ardından Intel'in söz konusu birimine ait altyapı ve donanımın yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının Apple'a devredileceği ifade edildi.

INTEL ÇALIŞANLARI APPLE'A GEÇİYOR

2019 yılının son çeyreğinde sonuçlandırılması planlanan anlaşmanın ardından Intel'in akıllı telefon modem birimindeki 2 bin 200 çalışanın, Apple'a katılacağı belirtildi.

Apple'ın, anlaşmayla birlikte kablosuz internet erişiminde kullanılan ve gelecekte kullanılmak üzere geliştirilen hücre teknolojisi protokollerinden modem mimarisi ve işleyişine kadar 17 bin teknoloji patentine sahip olacağı belirtildi.

Intel her ne kadar söz konusu birimini Apple'a satsa da şirket akıllı telefonlar dışında, kişisel bilgisayarlar, nesnelerin interneti ve sürücüsüz araçlar gibi cihaz ve ortamlar için bağımsız olarak modem üretmeye devam edecek.

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