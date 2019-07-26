taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6886
Euro
6.3397
Altın
1416.66
Borsa
102044.99
Gram Altın
258.856

Apple, Intel'in akıllı telefon modem üretim birimini satın aldı

Intel, modem üretim biriminin Apple tarafından satın alındığını resmen açıkladı.

AA | 26.07.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple'ın Qualcomm ile yaşadığı uzun süreli anlaşmazlıklar nedeniyle şirket, 5G destekli mobil modemler konusunda oldukça geride kaldı. Apple, bu süreçte her ne kadar Intel'in modemlerine yönelse de daha sonra Qualcomm ile barış sağlandı ve 5G'li modem üretme konusunda düğmeye basıldı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Apple'ın, Intel'in modem üretim birimini satın alabileceğini ve iki şirketin görüşme halinde olduğunu belirtmiştik.

INTEL RESMEN AÇIKLADI

Intel'den yapılan açıklamada, Intel'in akıllı telefon modemleri üreten biriminin çoğunluk hisselerinin 1 milyar dolar bedelle Apple'a devredilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın ardından Intel'in söz konusu birimine ait altyapı ve donanımın yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının Apple'a devredileceği ifade edildi.

apple

INTEL ÇALIŞANLARI APPLE'A GEÇİYOR

2019 yılının son çeyreğinde sonuçlandırılması planlanan anlaşmanın ardından Intel'in akıllı telefon modem birimindeki 2 bin 200 çalışanın, Apple'a katılacağı belirtildi.

Apple'ın, anlaşmayla birlikte kablosuz internet erişiminde kullanılan ve gelecekte kullanılmak üzere geliştirilen hücre teknolojisi protokollerinden modem mimarisi ve işleyişine kadar 17 bin teknoloji patentine sahip olacağı belirtildi.

Intel her ne kadar söz konusu birimini Apple'a satsa da şirket akıllı telefonlar dışında, kişisel bilgisayarlar, nesnelerin interneti ve sürücüsüz araçlar gibi cihaz ve ortamlar için bağımsız olarak modem üretmeye devam edecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

102
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

111
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

198
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

120
Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

126
Twitter'da retweet tuşunun mucidi: Pişmanım

Twitter'da retweet tuşunun mucidi: Pişmanım

15
Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir