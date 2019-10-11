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Apple, iOS 13 ile kablosuz şarj performansını düşürdü

ChargerLab, iOS 13 güncellemesi ile iPhone'ların kablosuz şarj performansının azaldığını ve Apple'ın bunu bilerek yaptığını açıkladı.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 17:18..
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Apple'ın, çok kısa bir süre önce yayınladığı iOS 13 güncellemesi, beraberinde birçok sorunu getirmiş ve şirketin daha sonra yayınladığı iOS 13.1 güncellemesi ise bu sorunlar çözüme kavuşturulmuştu. Ancak ChargerLab uzmanları, iOS 13.1 güncellemesi ile, üçüncü taraf kablosuz şarj cihazlarının büyük ölçüde performans kaybettiğini ortaya çıkardı.

Güncellemeden önce, kablosuz şarj cihazlarının iPhone 11 modellerini 7,5W gücünde şarj edebildiğini belirten uzmanlar, iOS 13.1'den sonra ise kablosuz şarj gücünün 5W'a indirildiğini belirtiyor.

apple

KABLOSUZ ŞARJ DOLUM HIZLARI AZALDI

ChargerLab, iOS 13 çalıştıran bir iPhone 11 modelinin, iki saat içinde kablosuz olarak yüzde 80'e kadar şarj olduğunu; ancak iOS 13.1 güncellemesinden sonra bu oranın yüzde 55’e düştüğünü belirtiyor.

Ayrıca başka bir kablosuz şarj cihazıyla yapılan ölçümlerde, yaklaşık 3 saat 20 dakikada yüzde 80' şarja ulaşan iPhone 11, iOS 13.1 güncellemesinden sonra ise aynı şarj seviyesine 4 saatten biraz fazla bir zamanda ulaşabildi.

Apple, iOS 13 ile kablosuz şarj performansını düşürdü

APPLE, KABLOSUZ ŞARJ CİHAZLARINI BİLEREK KISITLIYOR

Apple, söz konusu kısıtlama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, şirketin kablosuz şarj standartlarına uymayan üçüncü taraf şarj cihazlarının hızını, bilerek düşürdüğünü söyleniyor. Apple'ın kablosuz şarj için önerdiği Anker, Belkin ve Logitech gibi markaların, söz konusu kısıtlamadan etkilenmediği belirtiliyor.

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Apple, iOS 13 ile kablosuz şarj performansını düşürdü

Apple, iOS 13 ile kablosuz şarj performansını düşürdü

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