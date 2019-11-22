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Apple, iOS 13 sürümündeki hatalar nedeniyle değişikliğe gidiyor

iOS 13 güncellemesinin birçok hata içermesi nedeniyle sık sık güncelleme yayınlayan Apple, iOS 14'ün geliştirme sürecinde değişiklik yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 10:38..
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Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1iOS 13.1.1, iOS 13.1.2,  iOS 13.1.3 ve iOS 13.2 ve iOS 13.2.3 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Apple ise sürekli güncelleme yayınlayıp hata düzeltmekten son derece rahatsız.

apple

APPLE, iOS 14 GELİŞTİRME SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Apple, gelecek yıl iPhone kullanıcılarına sunulacak iOS 14 sürümünde, en gelişmiş özelliklerin yer almasını istiyor. Bu nedenle şirket, iOS 13 ile yapılan hataların tekrarlanmaması için çalışmalar yapıyor. iOS 14 geliştirme sürecinde değişikliğe gitmeye karar veren Apple, bu güncellemeyi farklı bir şekilde test edecek.

Apple, iOS 14 sürümündeki testlerde hatalı özellikleri varsayılan olarak kapalı konuma getirebilecek. Bu da hatalı özelliklerin kullanıcılara sunulmaması anlamına geliyor. Şirket, bu sayede sürekli hata düzeltme güncellemesi yayınlamak zorunda kalmayacak.

iops

Apple'ın gelecek yıl eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 12 serisi ile birlikte, iOS 14 sürümünü de yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz önümüzde çok zaman olduğundan, yeni sürümle ilgili pek bir detay bulunmuyor.

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Apple, iOS 13 sürümündeki hatalar nedeniyle değişikliğe gidiyor

Apple, iOS 13 sürümündeki hatalar nedeniyle değişikliğe gidiyor

Apple, iOS 13 sürümündeki hatalar nedeniyle değişikliğe gidiyor

Apple, iOS 13 sürümündeki hatalar nedeniyle değişikliğe gidiyor

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