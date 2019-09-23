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Apple, iOS 13.1 ile iPhone XS ve XR modellerini yavaşlatacak

Apple, 24 Eylül'de yayınlanacak iOS 13 güncellemesi ile iPhone XR ve XS modellerine işlemci kısıtlaması getirecek.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 17:23..
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Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı. Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun olmadı.

iPHONE XR VE XS MODELLERİ YAVAŞLAYACAK

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 13 güncellemesini yayınladıktan sonra, 24 Eylül tarihinde de iOS 13.1 güncellemesini kullanıcılara sunacak. Bu yeni güncelleme, iPhone XS ve iPhone XS modellerinde meydana gelebilecek ani kapanmaların önüne geçebilmek için, telefonlardaki işlemci hızlarına sınırlandırma getirecek.

iphone

KULLANICILAR KAPATABİLECEK

Apple, daha önce telefonları yavaşlattığı için oldukça büyük tepki toplamıştı. Şirket, aynı eleştirilere maruz kalmamak için, iOS 13.1 ile gelecek işlemci kısıtlamasını, kullanıcıların daha sonra kapatabilmesini sağlayacak. Ancak, güncellemeyi yaptığınızda varsayılan olarak işlemcinizin kısıtlanacağını hatırlatalım.

Apple, her ne kadar eski iPhone modellerindeki performans düşüşünün kullanıcıların yararına olduğunu söylese de diğer telefon üreticileri böyle bir yöntem uygulamıyor.

Son olarak, iOS 13.1 güncellemes, 24 Eylül akşamı destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunulacak.

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Apple, iOS 13.1 ile iPhone XS ve XR modellerini yavaşlatacak

Apple, iOS 13.1 ile iPhone XS ve XR modellerini yavaşlatacak

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