Apple, iOS 13.2.3 güncellemesini yayınladı

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Şimdi ise iOS 13.2.3 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.

iOS 13.2.3 GÜNCELLEMESİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Uygulamaların arka planda içerik indirmesini engelleyen bir sorun giderildi.

iMessage ayrıntılarında; fotoğraflar ve bağlantıların görüntülenememesi sorunu giderildi.

Arama özelliğinin; Dosyalar, Notlar ve Posta gibi sistem uygulamalarında daha tutarlı çalışması sağlandı.

Posta uygulamasında, yeni iletileri alma ve gelen mesajları alıntılama sorunları giderildi.

iOS 13.2.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

12.9 inç iPad Pro 3. nesil

12,9 inç iPad Pro 2. nesil

12.9 inç iPad Pro 1. nesil

10,5 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

iPad Air 3. nesil

iPad Air 2

iPad 6. nesil

iPad 5. nesil

iPad mini 5. nesil

iPad mini 4

iPod touch 7. nesil

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.