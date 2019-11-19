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Apple, iOS 13.2.3 güncellemesini yayınladı

Apple'ın en yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 13.2.3, destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunuldu.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 09:44..
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Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Şimdi ise iOS 13.2.3 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.

ios

iOS 13.2.3 GÜNCELLEMESİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

  • Uygulamaların arka planda içerik indirmesini engelleyen bir sorun giderildi.
  • iMessage ayrıntılarında; fotoğraflar ve bağlantıların görüntülenememesi sorunu giderildi.
  • Arama özelliğinin; Dosyalar, Notlar ve Posta gibi sistem uygulamalarında daha tutarlı çalışması sağlandı.
  • Posta uygulamasında, yeni iletileri alma ve gelen mesajları alıntılama sorunları giderildi.

ios 13

iOS 13.2.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • 12.9 inç iPad Pro 3. nesil
  • 12,9 inç iPad Pro 2. nesil
  • 12.9 inç iPad Pro 1. nesil
  • 10,5 inç iPad Pro
  • 9,7 inç iPad Pro
  • iPad Air 3. nesil
  • iPad Air 2
  • iPad 6. nesil
  • iPad 5. nesil
  • iPad mini 5. nesil
  • iPad mini 4
  • iPod touch 7. nesil

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Apple, iOS 13.2.3 güncellemesini yayınladı

Apple, iOS 13.2.3 güncellemesini yayınladı

Apple, iOS 13.2.3 güncellemesini yayınladı

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