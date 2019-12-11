Apple, iOS 13.3 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Şimdi ise iOS 13.3.3 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.

iOS 13.3.3 GÜNCELLEMESİ İSE iPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER

Apple, daha önceden söz verdiği gibi bu güncelleme ile 'İletişim Sınırları' isimli özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile birlikte ebeveynler, çalışma süresi ve ekran süresi sırasında, çocuklarının kiminle iletişim kurabileceğini kontrol edebilecek. Ayrıca yeni özellik ile birlikte, FaceTime, Telefon, Mesajlar ve iCloud uygulamalarında yer alan kişilerin de kontrolü sağlanacak. Yanı bu özellik kullanıldığında çocuklar istediği herkesi arayamacak.

Memoji'leri kapatmanıza da izin veren iOS 13.3.3 güncellemesi, aynı zamanda bazı ufak çaplı sorunları da çözüme kavuşturdu.

iOS 13.3.3 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

12.9 inç iPad Pro 3. nesil

12,9 inç iPad Pro 2. nesil

12.9 inç iPad Pro 1. nesil

10,5 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

iPad Air 3. nesil

iPad Air 2

iPad 6. nesil

iPad 5. nesil

iPad mini 5. nesil

iPad mini 4

iPod touch 7. nesil

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