Apple, iOS 13.3 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.
Şimdi ise iOS 13.3.3 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.
iOS 13.3.3 GÜNCELLEMESİ İSE iPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER
Apple, daha önceden söz verdiği gibi bu güncelleme ile 'İletişim Sınırları' isimli özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile birlikte ebeveynler, çalışma süresi ve ekran süresi sırasında, çocuklarının kiminle iletişim kurabileceğini kontrol edebilecek. Ayrıca yeni özellik ile birlikte, FaceTime, Telefon, Mesajlar ve iCloud uygulamalarında yer alan kişilerin de kontrolü sağlanacak. Yanı bu özellik kullanıldığında çocuklar istediği herkesi arayamacak.
Memoji'leri kapatmanıza da izin veren iOS 13.3.3 güncellemesi, aynı zamanda bazı ufak çaplı sorunları da çözüme kavuşturdu.
iOS 13.3.3 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- 12.9 inç iPad Pro 3. nesil
- 12,9 inç iPad Pro 2. nesil
- 12.9 inç iPad Pro 1. nesil
- 10,5 inç iPad Pro
- 9,7 inç iPad Pro
- iPad Air 3. nesil
- iPad Air 2
- iPad 6. nesil
- iPad 5. nesil
- iPad mini 5. nesil
- iPad mini 4
- iPod touch 7. nesil
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