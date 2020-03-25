Apple, iOS 13.4 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Şimdi ise iOS 13.4 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.

iOS 13.4 GÜNCELLEMESİ İLE iPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER

Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz ifadelerini içeren 9 yeni memoji

Dosyalar uygulamasına iCloud Drive klasörünü paylaşma özelliği. Bu özellik sayesinde iCloud'daki klasörler diğer kullanıcılarla kolay bir şekilde paylaşılabilecek.



Dosyalar uygulamasında yeni erişim izinleri

Mail uygulaması yenilerenerek daha kullanışlı hale getirildi.

Evrensel satın alma desteği geldi. Bu özellik sayesinde bir uygulamayı herhangi bir cihazınızdan satın alırsanız, diğer iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV cihazlarında da kullanabileceksiniz. Yani her cihaz için uygulamayı ayrı satın almanıza gerek kalmayacak.

Yenilenen CarPlay ve CarPlay API sayesinde bazı otomobillere otomatik kapı açma desteği

Diğer ufak çaplı düzeltmeler

iOS 13.4 güncellemesini telefonunuza yüklemek için, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu izleyebilirsiniz.





iOS 13.4 VE iPAD 13.4 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ