Apple, iOS13'ü kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Apple, son birkaç aydır satışların oldukça düşmesinden yakınıyor. Yeni yılda satış grafiğini tekrar yukarı doğru çıkarmak isteyen şirket, yeni bir iPhone serisi üzerinde çalışıyor. Ancak bu yeni iPhone'ları görmeden önce, işletim sistemlerini göreceğiz gibi görünüyor. Yeni iOS 13 işletim sistemi, haziran ayındaki Dünya Geliştirici Konferansı'nda açıklanmadan önce bazı söylentiler ortaya çıktı. iOS 13 hakkında bilinen herşeyi sizlerle paylaşıyoruz.

iOS 13 ORTAYA ÇIKTI

Henüz iOS 13’ün resmi özelliklerini görmemiş olsak da, onun var olduğunu biliyoruz. Peki nasıl? Eğer bir internet siteniz varsa ve ziyaretçi analiz verilerini kullanıyorsanuz, hangi işletim sistemlerini kullanan ziyaretçilerin sitenize girdiğini görebilirsiniz. Bazı Apple haber siteleri, iOS 13 kullanan telefonlardan ziyaretçi aldığını bildirdi. Bu durum, malesef iOS 13 hakkında bize başka bilgi sunmuyor. Ancak bu, söz konusu işletim sisteminin telefonlarda test edildiğini açıkça gösteriyor.

iOS 13 HAKKINDA SÖYLENTİLER NELER?

iOS 13 hakkında internette birçok söylenti dolaşıyor. Ancak söylentilerden başka iOS 13 ile gelebilecek yeni özellikler mutlaka olacak. Bu özelliklerin bazılarının iOS 12'de piyasaya sürülmesi gerektiği, ancak Apple'ın zamanında düzeltemediği hatalar nedeniyle ertelendiği söyleniyor.





Apple’ın, iOS 13 ile, cihazlarından yüksek düzeyde verimlilik isteyenlere yardımcı olacak olan Files uygulamasını yenileyeceği bildiriliyor. Ayrıca, kullanıcıların aynı uygulamanın birden fazla penceresini açmasına izin vererek, aynı uygulamayı Bölünmüş Görünüm modunda kullanma desteğiyle birlikte, uygulama içi sekmeleri de görebiliriz.

Hem iPhone hem de iPad için, diğer bazı özellikler muhtemelen piyasaya sürülecek. Örneğin, işletim sistemi yeni fotoğraf yönetimi araçlarıyla birlikte yenilenmiş bir Ana ekran uygulaması ızgarası içerebilir. Gelecek aylarda iOS 13 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, size mutlaka duyuracağız