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Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple'ın düzenlediği, iPhone 11 serisi ile çekilen en iyi gece fotoğraflarının kazananları belli oldu.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 15:39..
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Apple, iPhone 11 serisinde bulunan gece modu özelliğine dikkat çekmek için yeni bir fotoğraf yarışması düzenlemişti. Dünyanın dört bir yanındaki iPhone fotoğrafçılarının katıldığı yarışmanın sonuçları belli oldu.

Dünya genelinde çekilen binlerce fotoğrafı eleyen jüri üyeleri, kazanan 6 fotoğrafı yayınladı. Kazanan fotoğraflar; Apple'ın resmi web sitesi, Instagram hesabı ve çeşitli reklamlarında yer alacak.

İşte gece modu yarışmasını kazanan 6 fotoğraf:

Konstantin Chalabov (Moskova, Rusya) - iPhone 11 Pro

apple

 

Andrei Manuilov (Moskova, Rusya) - iPhone 11 Pro Max

apple

 

Mitsun Soni (Mumbai, Maharashtra, Hindistan) - iPhone 11 Pro

apple

 

Rubén P. Bescós (Pamplona, ​​Navarra, İspanya) - iPhone 11 Pro Max

apple

 

Rustam Shagimordanov (Moskova, Rusya) - iPhone 11

iphone 11 pro

 

Yu “Eric” Zhang (Pekin, Çin) - iPhone 11 Pro Max

iphone

 

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Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladıApple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

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