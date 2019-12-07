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Apple, iPhone 11 Pro'daki izinsiz konum takibinin sebebini açıkladı

Apple, iPhone 11 Pro'nun ayarlardan kapatsanız bile konumunuzu kullandığı skandal hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 07.12.2019 - 10:07..
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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haber, iPhone 11 Pro kullanıcılarını oldukça yakından ilgilendiriyordu.

Bir güvenlik araştırmacısı, ayarlardan kapatsanız bile iPhone 11 Pro modelinin konum verilerini kullandığını tespit etmiş ve bu durumun Apple'ın gizlilik politikalarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Kullanıcılar, Ayarlar > Gizlilik > Konum servisleri yolunu izleyerek her bir uygulamanın konum erişimini kapatabiliyor. Ancak görünen o ki iPhone 11 Pro, siz konumu kapatsanız bile arka planda konumunuza erişmeye devam ediyor.

iphone

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Apple konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm erişimler kapalı olsa bile konum verilerinin depolanmasının nedeninin, iPhone 11 Pro'da bulunan Ultra Geniş Bant  (UWB) özelliği olduğunu söyledi.

Ultra Geniş Bant (UWB) adı verilen yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi sayesinde hassas konum belirleme yapılabiliyor. Özellikle Airdrop gibi birçok özelliğin de hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlayan bu teknoloji, Apple'a göre endüstri standartları nedeniyle varsayılan olarak açık olmak zorunda.

Apple, bu özelliğin herhangi bir risk oluşturmaığını ve konum verilerini anlık kullandığını belirterek, verilerin depolanmadığını açıkladı.

iphone 11 pro

iPHONE 11 MODELLERİNDE KULLANILAN ULTRA GENİŞ BANT TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Apple, iPhone 11 serisini tanıttıüı etkinlikte ilk defa U1 yongasından bahsetmişti. Bu yonga, Ultra Geniş Bant teknolojisinin iPhone 11 modellerinde olduğunu gösteriyordu.

Etkinliğin ardından sizlerle paylaştığımız detaylı haberimizde, Ultra Geniş Bant teknolojisinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını detaylarıyla birlikte anlatmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan ilgili içeriğimize ulaşabilirsiniz.

iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi hakkında her şey

uwb

APPLE KONUM İZLEME ÖZELLİĞİNİ KAPATMA

Hazır konumdan bahsetmişken, farklı bir olaya daha değinelim. Piyasada bulunan bütün akıllı telefonlarda konum özelliği bulunuyor. Bu özellik, gerek internet bağlantısını kullanarak gerekse GPS uyduları ile bağlantı kurarak uygulamaların konumunuza erişmesine izin veriyor.

iPhone'larda bulunan konum izleme özelliği, neredeyse gittiğiniz her yerde arkanızda bir iz bırakmanıza neden oluyor, çünkü iPhone'lar gittiğiniz her yerin kaydını özel bir listede barındırıyor.

Eğer sizde iPhone'lardaki konum izleme özelliğini kapatmak istiyorsanız aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.:

iPhone'ların konum kaydetme özelliği nasıl kapatılır? YouTube'tan İZLE

Apple, bu konum verilerini kişiye özel hizmetleri daha iyi optimize etmek için kullanıldığını, söz konusu verilerin şifrelendiğini ve asla başka insanlarla paylaşılmadığını belirtse de gizlilik endişesi yaşayan kullanıcılar, iPhone’ların konum izleme özelliğini devre dışı bırakabilir.

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@eshteknoloji

 

Apple, iPhone 11 Pro'daki izinsiz konum takibinin sebebini açıkladı

Apple, iPhone 11 Pro'daki izinsiz konum takibinin sebebini açıkladı

Apple, iPhone 11 Pro'daki izinsiz konum takibinin sebebini açıkladı

Apple, iPhone 11 Pro'daki izinsiz konum takibinin sebebini açıkladı

Apple, iPhone 11 Pro'daki izinsiz konum takibinin sebebini açıkladı

Apple, iPhone 11 Pro'daki izinsiz konum takibinin sebebini açıkladı

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