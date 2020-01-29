Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı

Apple, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 11 serisini tanıtmıştı.

Şirket, serinin diğer telefonlarına göre daha uygun fiyatlı tuttuğu iPhone 11 modeli ile oldukça iyi satış rakamları elde ederken, iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri beklenen ilgiyi görmedi.

Ancak yeni gelen bilgilere göre iPhone 11'in başarısı, Apple'ın gelirlerinin artmasına yetti.

APPLE TOPLAM GELİRİNİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIRDI

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un son çeyreğinde iPhone satışlarından elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 56 milyar dolara ulaştı. Böylece şirket, bir yıl süren büyük düşüş grafiğini de sonlandırmış oldu.

iPAD VE MAC GELİRLERİ DÜŞTÜ

Aynı dönemde, iPad satışlarından sağlanan gelir ise 6,7 milyar dolardan 5,98 milyar dolara ve Mac satışlarının geliri de 7,41 milyar dolardan 7,16 milyar dolara geriledi.

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