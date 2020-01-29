taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9456
Euro
6.5488
Altın
1567.84
Borsa
119801.63
Gram Altın
299.631
Bitcoin
54845.48

Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı

Apple’nın iPhone satışlarından elde ettiği gelir, 2019'un son çeyreğinde yüzde 8 artarak 56 milyar dolar oldu.

AA | 29.01.2020 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 11 serisini tanıtmıştı.

Şirket, serinin diğer telefonlarına göre daha uygun fiyatlı tuttuğu iPhone 11 modeli ile oldukça iyi satış rakamları elde ederken, iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri beklenen ilgiyi görmedi.

Ancak yeni gelen bilgilere göre iPhone 11'in başarısı, Apple'ın gelirlerinin artmasına yetti.

apple

APPLE TOPLAM GELİRİNİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIRDI

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un son çeyreğinde iPhone satışlarından elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 56 milyar dolara ulaştı. Böylece şirket, bir yıl süren büyük düşüş grafiğini de sonlandırmış oldu.

iPAD VE MAC GELİRLERİ DÜŞTÜ

Aynı dönemde, iPad satışlarından sağlanan gelir ise 6,7 milyar dolardan 5,98 milyar dolara ve Mac satışlarının geliri de 7,41 milyar dolardan 7,16 milyar dolara geriledi.

apple

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı

Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı

Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı

Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdıApple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı

İlginizi Çekebilir
Uluslararası Uzay İstasyonu özel şirketlere açılıyor
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel şirketler tarafından kullanılmak üzere ticari modül ekleneceğini açıkladı.
Koronavirüs, Apple'ın iPhone üretimini de etkileyecek
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Apple'ın, iPhone üretiminde ciddi sapmalar meydana gelebilir.
İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi
İngiliz hükümeti; Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin, İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına yeşil ışık yaktı.
iPhone’ları hacklemek için New York'ta tesis kurulacak
New York bölge savcılığı, iPhone modellerini hacklemek için 10 milyon dolarlık yeni bir tesise onay verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

185
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

239
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

18
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

62
Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

161
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

95
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir