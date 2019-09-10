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Apple, iPhone 11 serisini tanıtıyor: Canlı takip

Apple, az önce başlayan etkinlikte yeni iPhone serisini tanıtıyor. Etkinliği dakika dakika takip etmek için sayfayı yenilemeyi unutmayın.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 20:00..
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iphone 11

(Yeni güncellemeler için sayfayı yenilemeyi unutmayın.)

20:45APPLE WATCH SERIES 5, 399 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK. APPLE AYRICA SERIES 3'ÜN FİYATINI 199 DOLARA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

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20:42 - APPLE WATCH SERIES 5'TE DAHİLİ PUSULA ÖZELLİĞİ BULUNACAK.

apple watch

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20:38 - YENİ APPLE WATCH 'ALWAY ON' ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAK. YANİ SAATİNİZİN EKRANI SÜREKLİ AÇIK HALE GETİRİLEBİLECEK. BU ÖZELLİK GÜN BOYU AÇIK OLDUĞUNDA SAATİNİZİN ŞARJI 1 GÜNÜ RAHAT ÇIKARACAK.

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20:36 - KARŞINIZDA APPLE WATCH SERIES 5

apple watch

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20:32 - DAHA ÖNCE ENSONHABER'DEN BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNUZ GİBİ APPLE WATCH'UN GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA KULLANICILARI UYARMASI ÖZELLİĞİNDEN BAHSEDİLİYOR.

Detaylı haberimiz için tıklayın.

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20:29 - APPLE WATCH TANITILIYOR

apple watch

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20:27 -  YENİ iPAD 329 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

ipad

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20:22 - YENİ iPad VE iPadOS TANITILIYOR. YENİ iPAD EKRANI 10,2 İNÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK VE GÜCÜNÜ A10 İŞLEMCİSİNDEN ALACAK.

ipad

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20:20 - APPLE TV PLUS AYLIK 4,99 DOLARDAN 100 FARKLI ÜLKEDE KULLANICILARLA BULUŞACAK.

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20:18 - APPLE TV PLUS'IN BİRKAÇ DİZİ VE FİLM İÇERİĞİ TANITILIYOR

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20:14 -  APPLE ARCADE, İLK AY BEDAVA DENEME SÜRÜMÜNE SAHİP OLACAK

arcade

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20:12 - APPLE, 19 EYLÜL'DEN İTİBAREN 130 FARKLI ÜLKEDE APPLE ARCADE OYUN SERVİSİNİ KULLANIMA SUNACAK. APPLE ARCADE'İN AYLIK FİYATI 4,99 DOLAR OLACAK.

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20:10 - KONAMI VE CAPCOM'UN APPLE ARCADE OYUN SERVİSİ İÇİN GELİŞTİRDİĞİ OYUNLAR TANITILIYOR

apple arcade

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20:06 - APPLE ARCADE, İPhone, iPad, MacBook ve Apple TV için APP STORE'A GELECEK VE AYLIK ABONELİK SİSTEMİ OLACAK

apple

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20:05 - APPLE'IN OYUN SERVİSİ ARCADE TANITILIYOR

apple

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20:00 - APPLE, ABD'DE TANITIM ETKİNLİĞİNİ BAŞLATTI

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19:55 - ANLIK STEVE JOBS SALONU

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