Apple, iPhone 11 serisini tanıtıyor: Canlı takip

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20:45 - APPLE WATCH SERIES 5, 399 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK. APPLE AYRICA SERIES 3'ÜN FİYATINI 199 DOLARA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
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20:42 - APPLE WATCH SERIES 5'TE DAHİLİ PUSULA ÖZELLİĞİ BULUNACAK.
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20:38 - YENİ APPLE WATCH 'ALWAY ON' ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAK. YANİ SAATİNİZİN EKRANI SÜREKLİ AÇIK HALE GETİRİLEBİLECEK. BU ÖZELLİK GÜN BOYU AÇIK OLDUĞUNDA SAATİNİZİN ŞARJI 1 GÜNÜ RAHAT ÇIKARACAK.
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20:36 - KARŞINIZDA APPLE WATCH SERIES 5
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20:32 - DAHA ÖNCE ENSONHABER'DEN BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNUZ GİBİ APPLE WATCH'UN GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA KULLANICILARI UYARMASI ÖZELLİĞİNDEN BAHSEDİLİYOR.
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20:29 - APPLE WATCH TANITILIYOR
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20:27 - YENİ iPAD 329 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK
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20:22 - YENİ iPad VE iPadOS TANITILIYOR. YENİ iPAD EKRANI 10,2 İNÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK VE GÜCÜNÜ A10 İŞLEMCİSİNDEN ALACAK.
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20:20 - APPLE TV PLUS AYLIK 4,99 DOLARDAN 100 FARKLI ÜLKEDE KULLANICILARLA BULUŞACAK.
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20:18 - APPLE TV PLUS'IN BİRKAÇ DİZİ VE FİLM İÇERİĞİ TANITILIYOR
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20:14 - APPLE ARCADE, İLK AY BEDAVA DENEME SÜRÜMÜNE SAHİP OLACAK
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20:12 - APPLE, 19 EYLÜL'DEN İTİBAREN 130 FARKLI ÜLKEDE APPLE ARCADE OYUN SERVİSİNİ KULLANIMA SUNACAK. APPLE ARCADE'İN AYLIK FİYATI 4,99 DOLAR OLACAK.
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20:10 - KONAMI VE CAPCOM'UN APPLE ARCADE OYUN SERVİSİ İÇİN GELİŞTİRDİĞİ OYUNLAR TANITILIYOR
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20:06 - APPLE ARCADE, İPhone, iPad, MacBook ve Apple TV için APP STORE'A GELECEK VE AYLIK ABONELİK SİSTEMİ OLACAK
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20:05 - APPLE'IN OYUN SERVİSİ ARCADE TANITILIYOR
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20:00 - APPLE, ABD'DE TANITIM ETKİNLİĞİNİ BAŞLATTI
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