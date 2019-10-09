Apple, iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatlarını açıkladı

Apple, 10 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone serisini tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isminde 3 farklı model tanıtan Apple, aynı zamanda akıllı saat modeli Apple Watch Series 5'i de kullanıcıların beğenisine sundu. Kullanıcılar, 18 Ekim'den itibaren yeni iPhone 11 modellerini ve Apple Watch Series 5'i; App Store'lardan, yetkili Apple satıcılarından ve bazı operatörlerden satın alabilecek.

Apple, uzun bir bekleyişin ardından nihayet yeni iPhone 11 serisinin ve Apple Watch Series 5 modelinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

iPHONE 11 TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 11 64 GB : 7 bin 299 TL

iPhone 11 128 GB: 7 bin 799 TL

iPhone 11 256 GB: 8 bin 599 TL

iPhone 11 Pro 64 GB : 10 bin 999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB: 12 bin 299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB: 13 bin 999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB : 11 bin 999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB: 13 bin 299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB: 14 bin 999 TL

APPLE WATCH SERIES 5 TÜRKİYE FİYATLARI

Apple Watch Series 5 40mm: 3 bin 099 TL

Apple Watch Series 5 44mm: 3 bin 299 TL

Peki siz yeni iPhone 11 ve Apple Watch modellerinin ülkemizdeki fiyatlarını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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