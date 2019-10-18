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Apple, iPhone 11 üretimini de Çin dışına çıkarıyor

Apple, iPhone 11 serisinin üretimini Çin'den Hindistan'a kaydıracak.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 15:46..
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ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret gerilimlerinin ardından birçok ABD'li firma, üretimi Çin dışına çıkarmayı planlıyordu. Bu firmalardan biri de ürünlerinin önemli bir bölümünü Çin sınırları içerisinde üreten Apple olacak.

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, Apple'ın, Çin'deki üretiminin yüzde 15 ila 30 arasındaki bir kısmını Güneydoğu Asya’ya taşımayı planladığını aktarmıştık. Şirket, taşıma planlarına ilk adımını AirPods kablosuz kulaklıkların üretimiyle atmış ve üretimi Vietnam’a taşıma çalışmalarına başladığıni duyurmuştı.

iphone 11

iPHONE 11 MODELLERİ DE ÇİN DIŞINDA ÜRETİLECEK

Yeni gelen bilgilere göre Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 11 serisinin üretimini Çin dışına çıkararak Hindistan'da üretecek. Şirket, bu sayede hem gümrük vergisinden tasarruf edecek, hem de iş gücü bakımından  daha az maliyetli üretim gerçekleştirecek.

Apple'ın Hindistan'da üreteceği yeni iPhone 11 modelleri, sadece o bölgede değil, bütün dünyaya ihraç edilecek. Hindistan hükümeti ise, sadece iPhone 11 serisinin değil, bütün iPhone modellerinin ülkede üretilmesi konusunda Apple'a baskı yapıyor.

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Apple, iPhone 11 üretimini de Çin dışına çıkarıyor

Apple, iPhone 11 üretimini de Çin dışına çıkarıyor

Apple, iPhone 11 üretimini de Çin dışına çıkarıyor

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