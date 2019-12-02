Apple, iPhone 12 serisini Airpods ile satışa çıkarabilir

Hemen hemen bütün Apple kullanıcıları, iPhone modellerinin yanında Airpods kablosuz kulaklıklara da sahip olmak istiyor. Ancak şirketin kablosuz kulaklıkları, ülkemizde yaklaşık bin liradan satılıyor.

DigiTimes'ın yayınladığı yeni bir rapora göre ise Apple, gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 12 modellerinin kutusuna Airpods kulaklıklarını da yerleştirecek. Böylece kullanıcılar, ekstradan kablosuz kulaklığı almak zorunda kalmayacak.

Apple'ın Airpods modelleri, dünya genelinde en çok satılan kablosuz kulaklıkların başında geliyor. Bu nedenle şirketin, bu kulaklıkları kullanıcılara bedava vereceğini düşünmek pek de doğru değil.

AIRPODS'UN KUTUDAN ÇIKMA İHTİMALİ BİRAZ ZAYIF

Apple, kulaklıkları iPhone 12 kutusuna koysa bile büyük ihtimalle ücretini de telefona yansıtacaktır. Ancak kullanıcılardan gelecek tepkiler nedeniyle Apple'ın, böyle bir şey yapacağına da pek ihtimal verilmiyor. Bu nedenle söz konusu raporun doğru olma ihtimali biraz zayıf kalıyor.

Son olarak iPhone 12 ile ilgili ortaya çıkan bütün bilgilere aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz.