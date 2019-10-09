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Apple, iPhone 6s modellerini ücretsiz tamir edecek

Apple, açılmayan iPhone 6s ve 6s Plus modellerini ücretsiz tamir edeceği yeni programını başlattı.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 10:10..
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Apple, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, bazı iPhone 6s ve 6s Plus modellerinin, arızalı bir bileşen nedeniyle açılmayabileceğini paylaşmıştı. Söz konusu sorun, Ekim 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen, belirli seri numarasına sahip iPhone 6s ve 6s Plus modellerini kapsıyor.

Apple yaptığı açıklamada, söz konusu sorundan etkilenen kullanıcılardan tamir ücreti almayacağını açıkladı.

iphone 6s

ARIZALI iPHONE 6S VE 6S PLUS SORGULAMA

Eğer siz de iPhone 6s veya 6s Plus modellerine sahipseniz ve telefonunuz açılmıyorsa, ücretsiz tamir hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmenin bir yolu bulunuyor.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak resmi Apple sayfasına gidin ve karşınıza gelen kutucuğa telefonunuzun seri numarasını girerek 'SUBMIT' butonuna tıklayın.


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Apple, iPhone 6s modellerini ücretsiz tamir edecek

Apple, iPhone 6s modellerini ücretsiz tamir edecek

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