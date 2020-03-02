Apple, iPhone 9 modelini bu ay tanıtacak

Apple'ın daha küçük ekranlı ve ucuz bir iPhone üretme hayali, iPhone 9 ile gerçek oluyor. Özellikle, son dönemdeki satışlarının bir hayli düşmesiyle tekrar çıkışa geçmek isteyen Apple, iPhone 9 modelini daha ucuz tutarak, satışları artırmayı planlıyor.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Apple'ın yeni iPhone modelini erteleyebileceği konuşuluyordu. Ancak gelen bilgilere göre şirket, olası bir gecikmeye karşı şimdiden seri üretime geçerek telefonu bu ay içinde satışa çıkaracak.

iPhone 9 üretimini Foxconn, Pegatron ve Winstron şirketleri arasında paylaştıran Apple, telefonun satışa çıkma tarihini geciktirmek istemiyor.



iPHONE 9 NELER SUNACAK

iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak iPhone 9 modelinin, 3GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 4.7 inçlik bir LCD ekranla karşımıza çıkması beklenen telefonun arka tarafında ise tek bir kamera yer alacak.

Ayrıca tasarım olarak iPhone 11 modellerine benzemeyecek iPhone 9, daha çok iPhone 8 tasarımını andıran bir görünüme sahip olacak.

Gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması beklenen telefon hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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