Apple, iPhone ekranları için Samsung ile yollarını ayıracak

iPhone'lar için üretilen OLED ekranların şu anki en büyük tedarikçisi olan Samsung, gelecek yıl iPhone'lar için ekran üretmeyebilir. Apple, 2020 iPhone serisi için ekran bileşenleri tedarik zincirini çeşitlendirmeyi hedefliyor. Şirket, Çin'li BOE Technology Group adlı bir şirketle OLED ekran üretme konusunda neredeyse anlaşmak üzere.

BOE Technology Group Apple ile anlaşmaya vardığında şirket, gelecek sene üretilecek yeni iPhone modellerinin en büyük ekran tedarikçisi konumuna gelecek.





Taipei merkezli bir araştırma şirketi olan WitsView'den kıdemli bir analist olan Eric Chiou, ''Apple, büyük ihtimalle yeni ekranlar için farklı bir tedarikçi seçme yoluna gidecek. BOE şirketi; MacBook'lara, iPad'lere, HP ve Dell cihazlarına ekran üretme konusunda oldukça başarılı. Bu nedenle Apple'ın yeni iPhone ekranları tedarikçisi olarak BOE'yi tercih etmesi sürpriz olmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

APPLE İLE BOE İLK DEFA ÇALIŞMAYACAK

Apple her ne kadar yeni iPhone modelleri için BOE ile anlaşacak olsa da iki şirket, daha önce de birlikte birçok iş yaptı. Şirket, 2017 yılından bu yana MacBook ve iPad için ekranlar üretiyor. Bu nedenle iki şirketin, iPhone ekranları için anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.





APPLE OLED EKRANLARI TEST EDİYOR

Yeni gelen bilgilere göre Apple, BOE'nin esnek OLED ekranlarını da gizlice test ediyor. Bu nedenle gelecek yıl piyasaya çıkacak iPhone serisinde, esnek OLED ekranların kullanılması kimse için sürpriz olmayacak.

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