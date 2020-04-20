Apple, iPhone SE Plus modelini de satışa çıkarabilir

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılmıştı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE, her ne kadar yurt dışında diğer iPhone modellerinden ucuz olsa da ülkemizde 5 bin 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa çıkmıştı. Ayrıca depolama alanını artırdığınızda bu fiyat daha da yukarılara çıkıyor.

İKİNCİ BİR iPHONE DAHA GELEBİLİR

Ocak ayında, Apple'ın tedarik zinciri kaynaklarından gelen raporlara göre şirket, iki farklı telefon için LCD ekran siparişi vermişti. Bu da Apple'ın iki adet ucuz iPhone modeli üzerinde çalıştığını gösteriyordu.

Güvenilir teknoloji analisti Jon Prosser, iPhone SE Plus isimli yeni bir telefon daha piyasaya sürecek.

Jon Prosser, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Yakında sizin için bazı iPhone SE Plus haberleri olacak." şeklinde bir açıklamada bulundu. Jon, Apple hakkında büyük bir iddiada bulunsa da bu paylaşımı detaylandırmadı.

iPHONE SE PLUS, iPHONE 8 PLUS'A BENZEYECEK

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone SE, tasarım olarak iPhone 8'e benzetilimişti. Bu nedenle iPhonw SE Plus'ın da iPhone 8 Plus'a benzeyeceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle iPhone SE Plus'ın çift arka kamera ile gelmesi ve ekran boyutunun da 5.5 inç seviyelerine gelmesi bekleniyor.