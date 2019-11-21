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Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

iPhone 11 serisine ait modeller için akıllı batarya kılıflarını satışa çıkaran Apple, kullanıcılara daha uzun şarj ömrü sunuyor.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 15:18..
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Apple; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri için, akıllı batarya kılıflarının yeni sürümünü satışa çıkardı. Daha önceki batarya kılıflarından farklı olarak, yeni kılıflara bir de kamera tuşu ekleyen şirket, kılıfların yeni sürümünü 129 dolardan satıyor.

apple

KAMERA TUŞU İLE HIZLICA FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLİYOR

Kılıfların üzerine yeni bir kamera tuşu ekleyen Apple, kullanıcıların bu kamera tuşu sayesinde hızlıca fotoğraf çekmelerine olanak sağlıyor. Bu düğmeye bir kere bastığınızda hızlıca fotoğraf çekebilir, basılı tuttuğunuzda ise video kaydedebilirsiniz. Üstelik telefonunuz kilitli olsa bile bu tuş sayesinde kameraya erişebilirsiniz.

Kamera tuşunu bir kenara bırakırsak, akıllı batarya kılıflarının bir önceki modellerden pek de farklı olmadığını söyleyebiliriz.

apple

YÜZDE 50 DAHA UZUN ŞARJ ÖMRÜ

Apple yaptığı açıklamada, yeni batarya kılıflarının tam şarj ile kullanıldığında, yüzde 50 daha uzun batarya ömrü sunacağını iddia ediyor.  Ayrıca Qi kablosuz şarj cihazlarıyla da tamamen uyumlu olan kılıflar, hem kablosuz hem de kablolu bir şekilde şarj edilebiliyor.

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Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttıApple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

Apple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttıApple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttıApple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttıApple, iPhone'lar için akıllı batarya kılıflarını tanıttı

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