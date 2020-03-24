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Apple, iPhone'lara getirdiği satış kısıtlamasını kaldırdı

Apple, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışını, kişi başı 2 adet olarak sınırlandırmıştı. Ancak söz konusu yasak, çok geçmeden kaldırıldı.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 17:54..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle teknoloji şirketleri de oldukça zor durumda kaldı. Virüsten en çok etkilenen şirketlerden biri olan Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapattığını ve her yıl düzenlenen geliştirici konferansını iptal ettiğini açıklamıştı.

iPHONE ALIMINA SINIR GELMİŞTİ

Apple'ın Çin'deki tedarikçilerinin zor durumda kaldığını ve üretimin bir hayli yavaşladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şirket, beklenmedik bir hamle yaparak, internet üzerinden iPhone alımını kişi başı 2 adet olmak üzere sınırlandırmıştı.

apple

APPLE KISITLAMAYI KALDIRDI

Apple, tedarik sıkıntıları nedeniyle iPhone ve diğer Apple modellerinde uyguladığı satış kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Şirketin geçtiğimiz hafta aldığı kısıtlama kararından neden vazgeçtiği ise bilinmiyor.

Birçok kullanıcı, zaten şu durumda kimsenin birden fazla iPhone almayacağını savunarak, Apple'ın limit kararını gereksiz bulmuştu.

Çünkü Apple, her ne kadar Çin'deki üretimi yeniden başlatsa da dünya genelindeki birçok telefon mağazasının koronavirüs nedeniyle kapalı olması, iPhone'lara olan talebi de bir hayli azalttı.

Instagram: @eshteknoloji

 

Apple, iPhone'lara getirdiği satış kısıtlamasını kaldırdı

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