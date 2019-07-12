Apple, iPhone'lardaki ekran çentiklerinden 2021'de vazgeçecek

Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, yeni piyasaya çıkardığı telefonlarda tam ekran tasarımını benimsiyor. Üstten açılan kameralar sayesinde ekrandaki kameraları da ortadan kaldıran üreticiler, gelecekte bu kameraları ekranın altına gizli bir şekilde yerleştirmeyi bile düşünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Çinli üretici Oppo, ekranın altında yer alan kamera teknolojisini tanıtarak büyük yankı uyandırmıştı.

Apple ise ekran konusunda diğer akıllı telefon üreticilerinden bir hayli geride kaldı. Bu yıl piyasaya süreceği iPhone 11 serisinde çentikli ekran tasarımına devam edecek şirket, ilk tam ekranlı telefonunu ise 2021 yılında çıkarmayı planlıyor.





APPLE ÇENTİKLERİ KÜÇÜLTEREK TAM EKRANA GEÇECEK

Apple'a yakın kaynaklardan olan güvenilir analist Ming-Chi Kuo, gelecek yıl tanıtılacak iPhone serisinde çentiklerin iyice küçüleceğini, 2021 model iPhone'larda ise çentiğin tamamen kaldırılacağını söyledi. Yani tam ekran bir iPhone bekleyen kullanıcılar 2 yıl daha beklemek zorunda kalacak.

Tam ekranlı bir iPhone denilince akla ilk gelen soru ise Apple'ın ön kameraları nereye yerleştireceği olacak. Apple, şu anda piyasada bulunan bazı telefonlarda olduğu gibi 2021 yılında çıkacak iPhone'ların üst tarafından çıkan kızaklı bir yapının içine ön kamerayı yerleştirebilir.

APPLE, EKRAN ALTI TEKNOLOJİSİNİ DE KULLANABİLİR

Apple'ın kullanabileceği bir diğer yöntem ise ön kameraları ekranın altına gizlemek olabilir. Geçtiğimiz haftalarda Oppo, yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi ekran altı kamera teknolojisini ilk defa tanıtarak bu teknolojiyi geliştirdiğini açıklamıştı.

Apple'ın bu yeni teknoloji üzerinde çalışıp çalışmadığı şu an için bilinmese de şirketin 2 yıl içinde bu teknolojiyi yeni iPhone modellerine getirmesi pek de zor olmasa gerek.

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