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Apple, iPhone'ların bildirim ekranında reklam gösterecek

Apple, App Store politikalarında yaptığı değişiklikle, geliştiricilerin kullanıcılara reklam içerikli bildirim atmalarının önünü açtı.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 09:45..
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Geliştiricilerin ve içerik üreticilerin gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan reklamlar, zaman zaman can sıkıcı boyutlata ulaşabiliyor. Apple ise yeni aldığı kararla, kullanıcıların bir hayli canını sıkacak gibi görünüyor.

Apple, App Store'un politikalarında yaptığı küçük bir değişiklikle, iPhone kullanıcılarının bildirim ekranlarında reklam gösterilmesine izin verdi.

Geliştiriciler, kullanıcılardan onay aldığı taktirde, kullanıcılara reklam içerikli bildirimler gönderebilecek.

iphone

BİR DEFA İZİN VERMEK YETECEK

iPhone kullanıcıları bir defa izin verdiği taktirde, geliştiriciler istedikleri kadar reklam içerikli bildirim gönderebilecekler. Dikkatli kullanıcılar bildirimlere izin vermeyerek bu sorundan kurtulabilir, ancak yanlışlıkla izin veren kullanıcıların canı bir hayli sıkılacak.

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Apple, iPhone'ların bildirim ekranında reklam gösterecek

Apple, iPhone'ların bildirim ekranında reklam gösterecek

Apple, iPhone'ların bildirim ekranında reklam gösterecek

Apple, iPhone'ların bildirim ekranında reklam gösterecek

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