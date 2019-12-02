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Apple, Kırım haritası ile ilgili Ukrayna'ya cevap verdi

Ünlü ABD teknoloji firması Apple’dan Ukrayna’ya, Kırım haritası konusuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

İHA | 02.12.2019 - 09:28..
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Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım, 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edillmişti.

Teknoloji devi Apple'ın, kendi harita ve hava durumu uygulamalarında bu toprakları hala Ukrayna'ya ait göstermesi, Rusya'nın tepkisine neden olmuştu. Kırım şehirlerini Ukrayna'nın bir parçasıymış gibi gösteren şirket, gelen tepkiler nedeniyle sorunu düzeltmişti.

UKRAYNA TEPKİ GÖSTERDİ

Apple’ın haritalar uygulamasında Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olarak gösterilmesine geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın ABD Büyükelçiliğince tepki gösterilmişti ve yazılı bir duyuru yapılarak Apple’ın bu hatayı düzeltmesi talep edilmişti. Apple’dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

APPLE

'TEKRAR KONTROL EDECEĞİZ'

Apple Genel Sekreteri Trudy Muller tarafından yapılan açıklamada, “Bu tarz durumlarda uluslararası kanunlara ve ABD kanunlarına bakıyoruz. Haritalar uygulamasında da karar alırken diğer ülkelerin yerel yönetim kanunlarını göz önünde bulunduruyoruz. Eğer kanunlar gereği değişiklik gerekiyorsa bu konuya tekrar bakıp değiştireceğiz.” sözlerine yer verildi.

2014 yılında Rusya ile Ukrayna arasında çıkan siyasi kriz sonucu Ukrayna’ya bağlı olan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde 23 ülkeden 135 gözlemcinin katıldığı bir referandum düzenlenmiş ve referandumdan “Rusya Federasyonu’na bağlanmak istiyoruz” sonucu çıkmıştı.

Rusya Federasyonu’nun referandumla Kırım’ı geri almasından sonra birçok kez Ukrayna, Rusya ve Apple arasında siyasi harita krizi yaşandı.

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Apple, Kırım haritası ile ilgili Ukrayna'ya cevap verdi

Apple, Kırım haritası ile ilgili Ukrayna'ya cevap verdiApple, Kırım haritası ile ilgili Ukrayna'ya cevap verdi

Apple, Kırım haritası ile ilgili Ukrayna'ya cevap verdi

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