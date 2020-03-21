Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone alımına sınır getirdi

Tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle teknoloji şirketleri de oldukça zor durumda kaldı. Virüsten en çok etkilenen şirketlerden biri olan Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapattığını ve her yıl düzenlenen geliştirici konferansını iptal ettiğini açıklamıştı.

iPHONE ALIMINA SINIR GELDİ

Apple'ın Çin'deki tedarikçilerinin zor durumda kaldığını ve üretimin bir hayli yavaşladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şirket, beklenmedik bir hamle yaptı ve internet üzerinden iPhone alımına sınır getirdi.

EN FAZLA 2 ADET iPHONE ALINABİLECEK

Apple'ın, ABD ve Çin de dahil olmak üzere bütün internet mağazalarından alışveriş yapmak isteyen tüketiciler, kişi başı yalnızca 2 adet iPhone alabilecek. Çoklu alımlara izin vermeyecek şirket, böylelikle tedarik sıkıntısının da önüne geçmeyi planlıyor.

KORONAVİRÜSÜN APPLE 'A ETKİSİ BÜYÜK

Apple, koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk günden bu yana oldukça sıkıntı yaşadı. Çin'deki birçok üretim mağazasını kapatan şirketin tedarikçileri de parça üretmekte problemlerle karşılaştı.

Apple her ne kadar Çin'deki üretimi yeniden başlatsa da dünya genelindeki birçok telefon mağazasının koronavirüs nedeniyle kapalı olması, iPhone'lara olan talebi de bir hayli azalttı.