Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone üretimini yavaşlatıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, Apple'ın bazı mağazalarını kapatmasına neden olmuştu. Ayrıca şirketin bazı tedarikçileri de virüs nedeniyle oldukça etkilenmişti.

Apple, her ne kadar Çin'deki koronavirüsün etkilerinin uzun sürmeyeceğini düşünse de şirketin en önemli bileşen tedarikçilerinden bazıları, en erken mayıs ayına kadar normal çalışma koşullarına geri dönemeyecek.

APPLE, BEKLEDİĞİ SATIŞ RAKAMLARINA ULAŞAMAYABİLİR

CounterPoint Research'teki verilere göre, 2019 yılında iPhone XR ve iPhone 11 modelleri oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı. Bununla birlikte bu yıl Apple'ın, aynı satış rakamlarına ulaşması zor görünüyor.

Çünkü şirketin tedarik zinciri, koronavirüs nedeniyle ancak birkaç ay sonra toparlanabilecek. Bu da üretimi ciddi bir şekilde etkileyecek.





TEDARİKÇİLER ÜRETİMİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın üretim çabaları koronavirüs salgını nedeniyle büyük aksaklıklar yaşadı ve tedarikçilerden gelen raporların hepsi, üretimin azaltılması yönünde.

Örneğin Apple'ın kamera merceği tedarik ettiği Genius Electronic Optical şirketinin üretimi, koronavirüs nedeniyle ciddi şekilde azaldı. Şirketin tahmini tedarik stoğunda ise en fazla 1 ay yetecek ürün kaldığı belirtiliyor.

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