Apple, kullanıcıları dinlediği için Siri'nin geliştirilmesini durdurdu

Geçtiğimiz günlerde oyayınlanan raporlara göre Apple'ın sesli asistanı Siri'nin, kullanıcıları en özel anlarında bile dinlediği ortaya çıkmıştı. Kullanıcıların doktorlarıyla olan konuşmaları, cinsel ilişki sırasında yapılan konuşmalar ve daha birçok özel andaki konuşmalar Siri tarafından toplandı ve birçok Apple çalışanı da bu konuşmaları dinledi.

Normalde 'Hey Siri' komutuyla aktif edilen ve çalışmaya başlayan Siri, bu konuşmaları dinlerken herhangi bir komuta ihtiyaç duymadan arka planjda çalışmaya başladı ve kullanıcıların özel anlarını kayıt altına aldı.

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu gizlilik skandalının ortaya çıkmasının ardından Apple açıklama yaparak, kullanıcıların gizli bir şekilde dinlenmediğini ve alınan kayıtların sadece yüzde 1'lik bir kısmının kaliteyi artırmak için dinlendiğini vurguladı. Ayrıca bu kayıtların sadece bir iki saniye olduğunu belirten şirket, kullanıcı gizliliğinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

APPLE'DAN YENİ AÇIKLAMA: GELİŞTİRİLMESİNİ DURDURDUK

Apple, söz konusu olayla ilgili yeni bir açıklama yaparak, Siri'nin geliştirme sürecinde kullanıcı gizliliğinin oldukça önemli olduğunu ve Siri'nin küresel çapta geliştirilmesini durdurduklarını açıkladı.

Apple bu süreçten sonra Siri ile ilgili herhangi bir güncelleme yapıldığında önce kullanıcılara bilgi gönderilecek ve geliştirme sürecine katılmak isteyip istemedikleri sorulacak. Eğer kullanıcılar geliştirme sürecine katılmak isterse bu kullanıcıların ses verileri Apple tarafından alınabilecek.





Apple, bu yeni uygulamasıyls Siri'nin kaybettiği güveni tekrar geri kazanmak istiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Siri ile ilgili yeni gizlilik problemleri yaşanacak mı? Gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşamaya devam edeceğiz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.